 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

光寶科9月營收攀今年高點 缺料影響Q3季增收斂至3%

鉅亨網記者林薏茹 台北
光寶科總經理邱森彬。(鉅亨網資料照)
光寶科總經理邱森彬。(鉅亨網資料照)
Tag
光寶科缺料LED光電資訊電源

光寶科 (2301-TW) 今 (5) 日公告 9 月營收 146.13 億元，月增 8%，年減 1%，寫今年新高；第三季受到缺料干擾，旺季效應遞延，營收 418.63 億元，僅較上季成長 3%，年增 2%；前 9 月累計營收 1202.57 億元，年增 3.96%。

光寶科 9 月光電部門營收占比 19%，受惠 LED 光耦合器與感測模組在 5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化 UV LED 等出貨暢旺，加上高階 Mini LED 需求提升，出貨較去年同期持續成長。

雲端及物聯網部門月營收占比 29%，續創今年新高；包括雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統、AI 智慧居家設備電源產品，及伺服器機殼出貨持續成長，整體營收月增逾 1 成。

資訊及消費性電子部門營收占比達 52%，主要動能來自筆電與遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品市場需求上升，整體部門營收同樣月增近 1 成。

光寶科表示，下半年營收會比上半年好，受缺料干擾，可能稍微影響成長幅度，但透過調配產能資源，獲利不會受到太大壓抑。

光寶科也認為，在缺料干擾下，可能導致旺季遞延至第四季，加上明年春節在 1 月底，客戶通常會先備足料源，預期第四季可能是全年營運高峰。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
光寶科2301
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow