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台耀子公司台新藥10/7登興櫃 眼科新藥明年完成美國授權

鉅亨網記者沈筱禎 台北
台耀子公司台新藥10/7登興櫃 眼科新藥明年完成美國授權。(圖:AFP)
台耀子公司台新藥10/7登興櫃 眼科新藥明年完成美國授權。(圖:AFP)
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台耀台新藥授權臨床新藥

原料藥廠台耀 (4746-TW) 子公司台新藥 (6838-TE) 預計周四 (7 日) 登興櫃，董事長程正禹今 (5) 日表示，眼科新藥 APP13007 三期臨床試驗預計明年上半年完成收案，中國與港澳地區授權已授權給中國遠大醫藥銷售，美國地區正在洽談中，預計明年完成授權。

台新藥聚焦在眼科、腫瘤科和抗感染用藥開發，其中，眼科新藥 APP13007 開發進度最快，主要針對白內障手術後發炎與疼痛，目前在美國執行兩項三期臨床試驗，總收案人數為 740 人，其中一項收案進度達 50%，預計年底完成收案，另一項收案進度約 35%，估明年第一季完成，拚 2024 年前上市。

台新藥處長魏景成說，眼科新藥 APP13007 最大優勢在於可縮短患者治療時間，傳統療程長達 4 週，每天 3-4 滴後逐步減量，且因使用膽固醇，可能會出現眼壓上升的副作用；APP13007 依據二期研究結果顯示，療程時間為 2 週且每天 2 滴。

台新藥今年 6 月初，將眼科新藥 APP13007 的中國及港澳地區的開發及商業化權利授權中國遠大醫藥，程正禹表示，美國地區授權正與其他藥廠洽談，目標明年完成。

台新藥另一研發重點項目為治療乳癌的抗體藥物複合體 (ADC) 藥物 TSY-0110，為國際藥廠羅氏現行上市原廠藥 Kadcyla 的生物相似藥，魏景成提到，TSY-0110 是與台康生 (6589-TW)、台耀 (4746-TW) 共同合作開發，由台康負責抗體生產、台耀則進行抗體載體製程與針劑充填。

程正禹表示，TSY-0110 會先在歐洲執行一期臨床試驗，後序同步啟動授權案，目標授權對象為在國際型藥廠，公司不排除保留部分亞洲市場銷售權，預計明年授權可望明朗。

台新藥成立於 2010 年，實收資本額 9.88 億元，股東陣容除了最大股東台耀外，還包括中華開發、中國信託創投、中租實業、工研院創新公司旗下產業躍昇基金、宏誠創投、松瑞製藥、國泰創投、萬昌創投、漢通創投、漢友集團等，全體董事持股比率超過 50%。

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