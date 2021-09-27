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昱厚抗新冠噴鼻劑型新藥 授權巴基斯坦藥廠

鉅亨網記者沈筱禎 台北
昱厚抗新冠噴鼻劑型新藥 授權巴基斯坦藥廠。(圖:AFP)
昱厚抗新冠噴鼻劑型新藥 授權巴基斯坦藥廠。(圖:AFP)
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巴基斯坦昱厚新冠新藥授權噴鼻劑型

昱厚 (6709-TE) 今 (27) 日公告，與巴基斯坦藥廠 Macter International Limited 簽署合作備忘錄(MOU)，將把自行開發的噴鼻劑型新冠肺炎新藥 AD17002-SC 授權給 Macter 進行開發與銷售，進軍中東市場。

昱厚開發的抗新冠新藥 AD17002-SC，是透過黏膜免疫治療技術平台所開發，採鼻噴劑型，使用上較便利、吸收快速，病毒可以在第一道黏膜關卡就被擋掉。

昱厚旗下 AD17002-SC 已獲得台灣 TFDA 核准，執行治療新冠病毒輕症患者二期人體臨床試驗，預計年底前完成收案 40 人，受試者以鼻噴方式接受不同頻率的藥物治療，後續再進入五周的追蹤觀察。

昱厚表示，目前治療新冠肺炎的藥物研發多以重症為主，不過輕、中度患者占比更高，以致成為防疫破口，對於新冠輕症患者，若能在鼻腔投予適當藥物，除保護口鼻腔或眼睛受到感染，也兼顧治療與防止傳播。

昱厚指出，新冠病毒變異非常複雜且不可預測，全球皆期盼新一代的預防與治療藥物，而 AD17002-SC 除了有望成為抗新冠藥物外，其授權給巴基斯坦藥廠也是公司拓展海外布局的第一步。

Macter International 成立於 1992 年，是巴基斯坦前五大 cGMP 製造廠，也是當地提供國際藥品最大代工廠，根據 Macter 年報顯示，2020 年合併營收約新台幣 22 億元。

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