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穩得預計11月上旬轉上櫃 明年雙引擎推動營運成長

鉅亨網記者彭昱文 台北
圖中間者為穩得董事長高治宏。(圖：穩得提供)
圖中間者為穩得董事長高治宏。(圖：穩得提供)
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穩得保護元件車用

EMC(電磁相容) 元件及檢測廠穩得 (6761-TE) 預計 11 月上旬興櫃轉上櫃，今 (5) 日召開業績發表會，董事長高治宏表示，明年將有雙引擎推動營運成長，除擴大自有品牌元件銷售規模，檢測業務也將增建兩岸實驗室，並切入車用電子、電動自行車等領域 EMC 檢測。

穩得 EMC 業務包含 EMS(電磁耐受)、EMI(電磁干擾) 的保護元件銷售以及檢測服務，其中元件又分自有品牌以及代理銷售，以目前營收占比來看，代理品牌 53%、自有品牌 38%、認證服務 9%。

高治宏表示，雖然美中貿易戰導致電子廠撤出中國，但中國積極扶植 IC 設計等半導體產業，成為一大新商機，而穩得過去在台灣多與上游合作進入供應鏈，商業模式可望複製到中國，深圳實驗室預計明年第一季通過認證。

台灣方面，穩得也完成車用場模擬測試場地設置，並在安規認證項目中增加電動腳踏車相關測試設備，高治宏指出，未來在電動車、車用電子會以娛樂系統、儀錶板、ADAS 等週邊為主；而電動自行車國內供應鏈完整，因此能切入電力供應系統、鋰電池等檢測項目。

至於元件銷售業務，高治宏表示，自有與代理產品線幾乎囊括了所有 EMC 可能需要用到的磁性電感、過電流等保護元件，配合實驗室認證除了能提供一站式服務外，也有助擴大元件銷售；而穩得自有品牌毛利率較高，提升比重將有助獲利表現。

從穩得前 20 大客戶應用產業佔比來看，分別為網路通訊 35%、安全監控 20%、消費性電子 15%、工業用電腦 13%、電源供應 12%、車用及其他佔 5%。

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