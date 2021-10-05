外資大砍電金權值股 續加碼面板三虎逾7萬張

台股今 (5) 日在低接買盤進場下，上沖下洗震盪近 300 點，以全場最高 16460 點作收，上漲 52 點，三大法人賣超 126.57 億元，外資續砍 163.44 億元，減碼晶圓雙雄、鴻海及國泰金等大型權值股；反觀敲進面板三虎 7.7 萬張，並續加碼貨櫃三雄與航運雙雄。

三大法人土洋對作，外資再砍 163.44 億元；內資逢低建部位，投信買超 30.51 億元；自營商買超 6.31 億元，三大法人合計賣超 126.57 億元。期貨方面，外資減碼 5968 口多單，多單未平倉口數來到 17129 口。

觀察外資動向，賣超前十名多為電子、金融權值股，聯電遭砍 3.2 萬張居冠，鴻海 2.4 萬張、台積電 1.7 萬張、日月光也遭調節 7578 張；金融股包括新光金 1.3 萬張、國泰金逾 1 萬張、元大金 7988 張；大同、南紡、裕民、亞聚也成提款標的。

外資今日買超鎖定面板股，群創 3.7 萬張最多，友達 2.8 萬張位居第二，另外彩晶也有 1.2 萬張；並持續加碼貨櫃三雄，長榮 2.1 萬張、陽明 1.3 萬張、萬海逾 4000 張；航運雙雄華航、長榮航分別買超 7135、4247 張；鋼鐵族群也受到青睞，中鋼 1.3 萬張、中鴻逾 7000 張。

投信買超標的也是友達以 10617 張居冠，其次分別為台塑 6797 張、亞聚 2029 張，世界、兆豐金、聯電、鴻海、國產、台積電等則加碼千張；賣超標的包括長榮 2821 張、台揚、華通、中鋼、欣銓、強茂等都調節逾 1000 張。