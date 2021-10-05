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大陸房地產企業連環爆 境內外基金曝險5132億元

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
大陸房地產企業連環爆 境內外基金曝險5132億元。（鉅亨網資料照）
大陸房地產企業連環爆 境內外基金曝險5132億元。（鉅亨網資料照）
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恒大房企陸企曝險房地產融創金管會基金國銀保險

繼中國恒大風暴後，又傳出融創、華夏幸福等房地產企業財務危機，債信違約恐連環爆，連帶國內金融業曝險狀況備受矚目，據證期局統計至 2021 年 8 月底，境內外基金合計對陸曝險 5132 億元。

證期局統計，至 8 月底，投信發行的境內基金有 335 檔投資大陸、金額 3725 億元，占 335 檔基金規模 32.24％，占整體投信規模 7.61％；境外基金則有 458 檔投資大陸、金額為 1407 億元，占境外基金國人投資金額 3.5％，占 458 檔基金規模達 7.36％，境內外基金合計對陸曝險 5132 億元。

證期局副局長蔡麗玲指出，之前已要求投信要落實風險管理、內控制度，注意投資標的分散性，留意投資標的公司的財務狀況、債信變動、流動狀況，大陸有新興市場風險、政治風險、資金匯出入管制風險等。

蔡麗玲進一步指出，今年 8 月更特別提醒投信業者注意投資標的所在地政治、ESG 投資風險，後續會持續關注基金狀況，避免影響投資人權益。

蔡麗玲強調，投信業者認為大陸政策是對互聯網企業為首的反壟斷政策，還有數據安全、消費者保護，明確看出要發展科技創新、高端製造，大陸資本市場改革方向會在加強監管、維繫經濟穩定間取得平衡，投信認為不致於有系統性風險，大陸是全球第二大經濟，中長期會持續吸引外資流入。

至於銀行曝險部分，銀行局主秘侯立洋表示，至 8 月底，國銀曝險占淨值比 36.7%，每月持續下降中，與去年同期比減少 5.1 個百分點，曝險額減少 1402 億元。

而保險業部分，保險局主祕蔡火炎表示，對融創、華夏等中國整體房企，國銀都沒有投資。

另外截至 7 月底，保險業投資中國有價證券約 2575 億元，占保險業國外投資比 1.34%，曝險比例並不高。

針對大陸企業若出現債務違約，蔡火炎表示，由於保險業目前沒有直接投資，保險業大陸投資有關資金運用項目有符合條件、限額與信評、風管，都有相關法規，例如：壽險投資在公司債金融債要求信用評等為 BBB + 或以上，目前「相關規定都已有控管」。

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