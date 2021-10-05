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貿聯-KY、健和興營收報喜 9月及Q3均繳歷史新高

鉅亨網記者彭昱文 台北
貿聯-KY總經理鄧劍華。(鉅亨網資料照)
貿聯-KY總經理鄧劍華。(鉅亨網資料照)
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貿聯-KY健和興連接線

連接線束廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (5) 日公告 9 月營收 26.63 億元，月增 7.5%、年增 30.4%；第三季營收 74.38 億元，季增 6%、年增 22.9%，創單月、單季新高；另一端子及連接器廠健和興 (3003-TW) 也公告 9 月營收 4.27 億元、第三季營收 12.1 億元，同樣雙創歷史新高。

貿聯前三季營收 206.13 億元，年增 26.6%，來到歷史同期最佳，貿聯表示，9 月工業用、車用、電器等線束出貨同步攀升；資訊科技中的數據中心線束也保持強勁需求。

展望第四季，貿聯認為，目前電動車客戶拉貨動能強勁，半導體設備以及數據中心需求也穩健，但 IT 資訊線束持續受到客戶缺料以及年底庫存盤點影響，整體營運能否季增，得觀察缺料影響。

而貿聯上周宣布，擬斥 4.5 億歐元、約新台幣 145.08 億元，收購德商 LEONI 工業應用事業群 (LEONI Industrial Solutions)，預計明年初完成收購，可望挹注明年營收增加 5 成以上。

而健和興 9 月營收 4.27 億元，月增 11.25%、年增 50.21%；第三季營收 12.1 億元，年增逾 40%；前三季營收 34.64 億元，年增約 45%；單月、單季以及累計營收均為歷史新高。

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