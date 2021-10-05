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筆電拉貨趨緩 新普9月營收終止18個月正成長

鉅亨網記者魏志豪 台北
筆電拉貨趨緩 新普9月營收終止18個月正成長。(圖:AFP)
筆電拉貨趨緩 新普9月營收終止18個月正成長。(圖:AFP)
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新普AES-KY鋰電池模組筆電

鋰電池模組龍頭新普 (6121-TW) 今 (5) 日公布 9 月營收 83.52 億元，月增 1.46%，年減 3.14%，第三季營收 247.87 億元，季增 2.76%，年增 8.71%，累計前三季營收 713.27 億元，年增 25.43%；由於 Chromebook 拉貨力道趨緩，新普 9 月營收也終止連 18 個月正成長。

不過，新普旗下 AES-KY(6781-TW)9 月營收表現亮眼，首度衝破 10 億元、創下歷史新高，達 10.51 億元，月增 10.99%，年增 6.34%，第三季營收 29.18 億元，季增 6.42%，年增 52.54%，累計前三季營收 83.49 億元，年增 112%，單月、單季、前三季全創高。

由於筆電市況近來雜音不斷，尤其 Chromebook 因面臨面板價格上漲、產業結構調整，以及美、日需求趨於飽和，多家品牌廠紛紛下修訂單，相關零組件廠如新普等也受影響。

至於商用筆電，則受惠遠距辦公成為新常態，加上美系品牌大廠擬在第四季推出新品，新普相關電池模組出貨續旺，有助降低 Chromebook 訂單下修的壓力。

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