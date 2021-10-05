雷虎營運雙引擎點火 無人機、醫材三大新品曝光

副總統賴清德與立委一行人今 (5) 日下午赴台中工業區參觀國內無人機領導大廠雷虎 (8033-TW) 無人機產品、醫療器材生產線，雷虎並公開最新研發的長滯空及飛行三小時引擎無人機 T250、T200 電動空中 SNG 轉播無人機，以及即將上市的體外震波治療儀。

雷虎董事長陳冠如表示，雷虎科技集團近年來逐漸由過去數十年的核心精密加工技術生產遙控模型，轉型至研發製造無人機、醫療器材產業，效益逐漸發酵，前 8 月合併營收已達 7.78 億元，年增 40.59%。

此次賴清德參觀雷虎水上燈光舞台系統，此系統將於 10 月國慶假期期間，於故宮南院搭配台灣希望創新無人機群飛系統公開展演，為無人機應用開展全新的營運模式。

同時，雷虎公開最新研發可長滯空和飛行 3 小時引擎無人機 T250，以及與中華電視公司合作研發的 T200 電動空中 SNG 轉播無人機。

醫療器材方面，因應新冠疫情，雷虎研發降低氣溶膠 (aerosol) 傳播的牙鑽機等手術產品，體外震波治療儀也即將上市，均深受賴清德肯定。

賴清德讚賞雷虎轉型成果，對於雷虎提出的建言，將帶回洽政府相關單位研究與協助。