魔鬼藏細節！「至少 15%」全球最低企業稅協議草案已經修改

週二 (5 日) 經濟合作暨發展組織 (OECD) 推動的國際企業稅收改革協議框架有了新的進展，其中先前全球最低企業稅率設定為「至少 15%」，目前已修正為「15%」。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 7 月初表示，139 國家中有 134 個同意簽署國際企業稅收改革協議框架，包括「至少 15%」的全球最低企業稅，以及取消數位服務稅。

這項協議草案確保跨國企業不管在哪裡營運都得公平繳稅，但遭到愛爾蘭、匈牙利等低稅負國家的拒絕，但魔鬼藏在細節裡，這些國家擔憂企業稅率可能高於 15%。

多家外媒引述消息人士透露，但最新協議草案中已將「全球最低企業稅率至少 15%」當中的「至少」一詞刪除，這一掃愛爾蘭等國的擔憂。

另一位消息人士表示，實際上參與的各國已就全球最低企業稅達成協議。

法國財政部長 Bruno Le Maire 週二表示有可能就 15% 的全球企業稅率達成共識。

Le Maire 稱：「最大的問題不是稅率，愛爾蘭在這個議題上的立場正在發生變化，可能妥協 15% 作為真正有效的全球最低企業稅。」

針對跨國企業實施全球最低稅率 15%，蘋果、Google、亞馬遜、臉書等科技巨頭首當其衝，估計每年全球可增加約 1500 億美元的稅收。美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 早前稱，這將終結企業稅率競相逐底的比賽。