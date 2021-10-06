美國8月貿易逆差擴大至733億美元 創歷史新高

美國商務部（Commerce Department）周二（5 日）公布的 8 月商品貿易逆差較 7 月飆升 4.2% 至 733 億美元，超乎市場預期的 705 億美元，創下歷史新高，主因是企業紛紛重建庫存推動進口，顯示出第三季經濟成長放緩的跡象。

8 月貿易逆差略高於 6 月 732 億美元的歷史次高紀錄，8 月進口成長 1.4%，達到 2,870 億美元，同樣創下歷史新高，反映出消費品與工業供應的出貨量增加。

此外，全球許多經濟體陸續解除疫情限制，美國出口額成長至 2,137 億美元，較 7 月成長 0.5%。

經通膨調整後，8 月商品貿易逆差增加 19 億美元，達到 1,018 億美元。上周五美國公布數據顯示，高通膨環境讓消費者 7 月支出大幅減少，不過 8 月出現溫和反彈。

亞特蘭大聯準銀行預估，第三季國內生產毛額（GDP）折合年率成長將放緩至 2.3%，上一季 GDP 成長率為 6.7%。

經濟學家認為，隨著美國消費者需求降溫，未來幾個月的進口成長步伐可能變慢。

凱投宏觀（Capital Economics）的資深美國經濟學家 Andrew Hunter 在一份報告中寫道：「由於大多數經濟體的經濟復甦速度仍落後美國，而且美國國內消費成長放緩，我們仍認為商品出口將很快趕上進口。」

儘管 8 月美國的進出口貨物總量有所成長，但全球供應鏈的問題仍在繼續由於，進口也減少 5.2%。

運輸業表示，塞港問題與勞力短缺恐造成跨境貿易的瓶頸。國際海運總會（International Chamber of Shipping）表示，未來電子產品、食品、燃料與醫療用品等基本物資將出現前所未有的供應中斷、運輸延遲與短缺問題。

國際海運總會也說：「聖誕節前的貨運延誤情形將會惡化，並持續至 2022 年。」