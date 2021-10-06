 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

美國8月貿易逆差擴大至733億美元 創歷史新高

鉅亨網編譯段智恆
美國8月貿易逆差擴大至733億美元 創歷史新高(圖片：AFP)
美國8月貿易逆差擴大至733億美元 創歷史新高(圖片：AFP)
Tag
美國經濟貿易逆差8月供應鏈進口出口GDP

美國商務部（Commerce Department）周二（5 日）公布的 8 月商品貿易逆差較 7 月飆升 4.2% 至 733 億美元，超乎市場預期的 705 億美元，創下歷史新高，主因是企業紛紛重建庫存推動進口，顯示出第三季經濟成長放緩的跡象。

8 月貿易逆差略高於 6 月 732 億美元的歷史次高紀錄，8 月進口成長 1.4%，達到 2,870 億美元，同樣創下歷史新高，反映出消費品與工業供應的出貨量增加。

此外，全球許多經濟體陸續解除疫情限制，美國出口額成長至 2,137 億美元，較 7 月成長 0.5%。

經通膨調整後，8 月商品貿易逆差增加 19 億美元，達到 1,018 億美元。上周五美國公布數據顯示，高通膨環境讓消費者 7 月支出大幅減少，不過 8 月出現溫和反彈。

亞特蘭大聯準銀行預估，第三季國內生產毛額（GDP）折合年率成長將放緩至 2.3%，上一季 GDP 成長率為 6.7%。

經濟學家認為，隨著美國消費者需求降溫，未來幾個月的進口成長步伐可能變慢。

凱投宏觀（Capital Economics）的資深美國經濟學家 Andrew Hunter 在一份報告中寫道：「由於大多數經濟體的經濟復甦速度仍落後美國，而且美國國內消費成長放緩，我們仍認為商品出口將很快趕上進口。」

儘管 8 月美國的進出口貨物總量有所成長，但全球供應鏈的問題仍在繼續由於，進口也減少 5.2%。

運輸業表示，塞港問題與勞力短缺恐造成跨境貿易的瓶頸。國際海運總會（International Chamber of Shipping）表示，未來電子產品、食品、燃料與醫療用品等基本物資將出現前所未有的供應中斷、運輸延遲與短缺問題。

國際海運總會也說：「聖誕節前的貨運延誤情形將會惡化，並持續至 2022 年。」

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞