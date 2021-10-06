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以人文為本的現代風簡約宅｜歐德集團

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DECO TV現代風簡約宅歐德集團

撰文者 - DECO TV 編輯部

資料暨圖片提供 - 歐德集團

以人文為本的現代風簡約宅

Modern Design

https://youtu.be/MvmESbLZoFU

承接本案的歐德系統傢俱設計師黃品翔表示，因為設計初期新房仍未交屋，一切討論、發想皆藉著一張平面圖，直到驗屋那天，實際與屋主現場勘驗，夫妻倆共同的想法是「空間比想像中的侷促」，從而確立了廚房格局的變更。屋主從事的是國外精密儀器相關的行業，因此在裝潢過程中，對於細節的討論參與度很高且相當的講究，同時十分尊重專業，溝通的過程非常愉快，也讓屋主理想中的舒適居宅得以順利實現。

以電視牆元素延伸鋪陳視覺風格

一切空間的發想，都是延伸自電視牆的設計，討論過程中，屋主明確表示電視牆喜愛灰色系、帶石材紋理的材質。因此將電視牆元素作為起點延續至整個公共空間，以黑白灰為主軸，呈現現代簡約風格，並利用許多天然石材的替代材質，來鋪陳公共區域的現代感。

入口處規劃鐵件屏風，化解風水禁忌，並運用長虹玻璃透光不透視特性，將光線引入玄關，仍可以保有客廳區域的隱私。下方設計大理石紋理穿鞋椅，鏤空部分可放置掃地機器人，並運用鏡面創造了空間延伸的錯覺；玄關櫃以黑色石紋板材為平台作為入門的亮點，展示屋主的收藏品。另一側大面白色收納櫃，利用挖孔門板的線條，替素雅的白色門板增添層次變化，整合衣帽、鞋子的擺放，加強玄關空間的收納功能。

格局重整規劃放大空間視野

公領域部分將原始的廚房隔間拆除，開放式設計放大空間視野，全室地坪採用德國進口的 Order floor 超耐磨木地板，地板顏色挑選暖棕色，中和掉視覺較為冷調的主題色系，打造質感又保有溫度的生活場域。

白色收納櫃從玄關延伸至電視牆，擴展牆面尺度，下方懸空、配合佈燈，迎接晚歸的家人。拼貼灰鏡的設計，創造延伸的視覺感受。電視牆是屋主一眼就相中的義大利進口石英磚。天花板運用 L 型的間接照明，替系統櫃收尾，並修飾上方的大樑，一舉數得。沙發背牆規劃柔和藍灰色，創造視覺焦點，呼應主牆的石英磚。此外在公領域亦整合了 Apple Home Kit 智能家電，透過聲控燈光讓生活更便利。

機能與收納兼具提升操作便利性

餐廚區部分，增設中島作為烹飪時備餐的緩衝空間，結合下嵌式 IH 爐，賦予多樣性功能。利用鐵件拉門替代輕隔間來阻絕油煙，平時把拉門打開，則可維持室內良好的通風與採光。在收納規劃上，利用系統櫃整合玄關、儲藏間、電器櫃、冰箱，讓整體空間更一致，方便屋主操作使用。

較為特別的是，廚房上方規劃了業主喜愛的流明天花板，設計師將廚房隔間拆掉，改用造型天花板做空間區隔，不僅照明範圍變大外，也能營造出光線從天井灑落的感覺，下廚烹飪更為方便。廊道區域設計了一面磁性留言版，可以當作家人的備忘錄。

量身打造的舒適寢臥空間

主臥部分，以灰色布紋門片作為床頭主色，鏤空平台取代床邊櫃的功能，可以擺放一些小東西。窗下設計可以收納的臥榻及滑動式邊几，使用上更彈性，享受品嚐咖啡的慢活時光；更衣室採用灰玻噴砂拉門，引光入室又能保留隱私，利用鐵件層架，設計開放式的吊衣空間，使用上更為直覺。

姊姊喜歡北歐無印風，因此採用大面積白色系及局部木紋，營造清新明亮氛圍。房間大樑以木工結合線燈的方式、搭配吊畫軌道修飾壓迫感。床架採用無框的抽屜床，加強儲物功能。靠窗處利用系統家具製作 L 型書桌並結合梳妝台功能，牆上幾何展示櫃，可陳列收藏品，兼具美觀與機能性。

妹妹的臥室利用系統櫃做和室床架，是近幾年滿流行的設計方式，特別適合用在整合睡眠及衣物收納的小空間。考量到妹妹還在讀書，特別設計一面磁性烤漆玻璃牆，做為筆記、畫畫功能兼具的彈性運用。

在收納與造型之間找到黃金比例，設計規劃必須要切題，透過討論、分享自身經驗，並深入瞭解業主的使用習慣，以人為本，從舒適與實用作為出發點，提供意見避免消費者誤入裝潢的地雷區，使每一個家庭都能享有最美好的居家環境。

歐德系統傢俱 設計師黃品翔

 

 

來源：《DECO TV》10 月

更多精彩內容請至 《DECO TV

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