穿梭蕨類森林 蕨的想買就買

偌大溫室垂釣懸掛著各色綠角蕨，瀑布般流洩的石松、碧綠青嫩的獨角獸海，昂然勃發的鹿角和斛蕨，彷彿穿越到東南亞的原始雨林。

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來到台南市郊，天空變得晴朗開闊，溫暖的空氣帶著微濕，熱帶氣息讓人心情起飛，這也正是雨林植物最喜愛的環境。

「蕨的想買就買」顧名思義，店內種植大量鹿角蕨等蕨類，以及空氣鳳梨、石松、觀葉植物等，佔地兩百多坪的場域，包含半露天的迷你觀葉庭園，直播與辦公空間，還有一座大溫室，從溫室網罩篩落的陽光輕攬枝葉，水霧縹緲瀰漫、暖風徐徐，重現雨林的環境生態。

Tommy 原本在台北當上班族，多年前入了鹿角蕨坑後從花市收集到泰國、印尼等原產地，在網路上販賣分株等做出口碑，乾脆辭了工作回到南部，盡情擁抱陽光明媚的大片花園。「植物是我的熱情，我的愛好，根本不會覺得是工作。」Tommy 笑說：「做夢都會想到的東西，就是真愛了。」

在實體店面之外，Tommy 也持續進行網路通路，尤其在疫情期間透過網路直播販賣植物，講解植物的照護方法，多少彌補了疫情中難以出門逛花市的缺憾。就算隔著螢幕，植友們的網購熱情依然不減，價格不斐的珍稀品種 Tommy 只要一拿出，許多人二話不說就搶先「+1」，讓他切實感受到植物熱潮的興起。

溫室裡的藏寶庫

溫室裡各色各樣的鹿角蕨，因為照料得當而盡情伸展枝葉，呈現昂揚蓬勃的姿態。鹿角蕨 18 個原生種，每個差異性都很大，樹皮厚實仿若皇冠的安地斯鹿角蕨、雍容碩大的女王鹿角蕨、有著銀白色絨毛的白色戀人鹿角蕨… 一字排開的壯觀場面，讓人懾服於數大就是美的力量。

空氣鳳梨也是這裡的亮點，和鹿角蕨一樣，Tommy 也受空氣鳳梨與眾不同的外型吸引，有的渾圓碩大旋轉扭曲，彷彿張牙舞爪的異星生物，有的則像是松樹枝，或綠色的蒲公英種子，奇特造型，十分引人入勝。「最近的新歡是觀葉。」Tommy 坦白道，因此店裡也出現許多觀葉植物，包括珍貴的彩葉品種。

Tommy 和員工們以獨到美感，將溫室布置成一座高低錯落的大花園，使用老件陶盆裝飾空間，讓人感覺到被綠植團團包圍，看著植物在古老木器、鄉村風錫鐵與枯枝上生機盎然，也觸發許多綠色布置的靈感。「就像我們門口有一塊用空氣鳳梨組成的門牌，我喜歡把植物搭配上板，融入生活設計與藝術中。」Tommy 補充道。一如店名所言，在這裡可盡情閒逛觸摸，尋找自己感興趣的植物線條與葉片觸感，遇見命運中的對眼植物，覺得想買就買。

【info】蕨的想買就買

add 台南市安南區怡安路二段 516 巷 178 號

tel 0983-123-838

time 10:00~17:00，每週三公休。

FB 蕨的想買就買

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》10 月號

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