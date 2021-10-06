【野村投信】無懼Fed轉鷹 複合債基金攻守皆宜

9 月 22 日聯準會利率會議發布最新經濟預測展望，上調今明兩年通膨預測，主席 鮑爾表示量化寬鬆減碼時程已近，市場預期 11 月聯準會將宣布縮減購債計畫，且最快可能在 2022 年下半年開始升息。野村投信表示，面對未來的利率環境變化，投資人不妨選擇複合型債券基金做為投資組合之核心部位，不僅能藉由各類債券之分散配置降低風險，更能靠著專業投資團隊在變動局勢下掌握投資機會，達到進可攻、退可守的目標。

在境外複合債基金裡，今年下半年甫進入台灣市場之野村基金 (愛爾蘭系列)- 全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 憑藉著靈活且多元的投資策略，成功吸引台灣投資人目光。基金經理人賀昱誠 (Richard Dickie Hodges) 表示，預期利率 (特別是在美國) 在兩年內會比現在更高，雖然無法確定美國何時將開始升息，但對於聯準會來說，零利率並不「正常」，而且聯準會更願意將短期利率控制在接近 1% 的水平，預估 2022 年下半年啟動升息的機率較高。聯準會應已從 2013 年的減債恐慌和 2018 年末股市的兩位數負報酬中吸取教訓，他們不想造成這種不穩定性，因此將提前和漸進地發出縮表和升息的訊號。預期縮減購債 (或提高縮減購債預期) 將對公債殖利率和投資級、高收益債利差造成壓力，這與聯準會迄今為止的購債計畫所帶來的殖利率和利差走低，恰好相反。

值得留意的是，野村基金 (愛爾蘭系列)- 全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 有別於一般的複合債基金，投資範圍包括可轉換債券，可轉換債券與股市連動度較高，可以參與股市上漲動能；由於全球景氣未明顯受到 Delta 病毒影響，仍持續復甦腳步，長期而言股市依然具備不錯的成長潛力，因此基金藉由布局可轉換債券，積極參與成長機會。此外，基金並搭配「股票賣權」進行避險，透過衍生性商品的避險運用，提高績效的掌握度，因此相當適合做為投資組合之核心資產。

賀昱誠指出，在投資策略方面，基金持有大量短天期美國公債和國庫券部位作為流動性準備，有助於抑制基金的整體波動度，並掌握出現具吸引力逢低買進的機會。另外運用銀行和保險公司的次順位金融債作為高收益債的曝險，而這類型債券集中在未來兩年內到期或被買回的短天期債券，在利率可能上升的環境下，將為基金提供更多流動性。如果信貸市場出現更廣泛擔憂，這些債券在短期內可能會出現一些波動，但會迅速到期並回歸面額，同時提供具吸引力的收益率水平。殖利率具有吸引力的另一個領域是新興市場債，投資團隊願意在這裡承擔一些風險，因為承擔多一點風險將有機會獲得補償。



以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】。

上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。

債券投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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