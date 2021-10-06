〈群益投資展望〉金融市場震盪未歇 Q4掌握GOOD投資術

群益投信今 (6) 日舉行第四季線上投資展望會，面對第四季機會與風險兼具的投資環境，建議投資人可關注「GOOD 投資好主題」，G 代表 Global Innovator 科技創新財，O 代表 Outstanding performer 上漲潛力財，另一個 O，即 Opportunity 收益機會財，D 則代表 Diversify，多重資產配置；透過股債多元配置，掌握第四季的行情。

時序進入今 (2021) 年最後一季，近期受中國恒大事件、能耗雙控、美國債務上限議題、美債殖利率彈升，以及 Delta 變異株令疫情蔓延等因素干擾，影響市場投資情緒，金融市場震盪未歇，也提升投資布局的難度。群益投信表示，在各國持續推進疫苗施打下，全球經濟增速雖進入放緩階段，但整體復甦態勢不變，加上現階段市場流動性無虞，因此大環境而言，第四季風險性資產表現仍可期待。

所謂「GOOD 投資術」，其中，G 代表科技創新財，自去年新冠肺炎疫情肆虐全球，經濟活動雖受影響，但卻無礙科技創新的發展，生活上甚至更倚賴科技協助，建議投資人可瞄準在全球科技趨勢中扮演角色越來越吃重台股、科技創新領頭羊的美股，以及受惠於防疫及人口老化趨勢的生技股。

O 代表上漲潛力財，其中又以疫情受到控制、且具經濟轉型題材與政策利多的印度和中國最為值得留意。

對於希望建立穩健收益來源的投資人而言，可關注另一個 O，即 Opportunity 收益機會財，包括優先順位高收益債、次順位金融債、特別股等優質收益資產，甚至是受惠景氣復甦趨勢的地產 ETF，或是債券 ETF 亦可考慮配置。

D 則代表 Diversify，多重資產配置，透過股債多元配置，搭配投資組合目標風險設計，可協助投資人因應市況靈活調整投資組合，在機會與風險兼具的環境下，以更省時省力的方式達到投資效益。

股市仍具吸引力 債券配置瞄準優質收益資產

群益投信固定收益部基金經理人葉啟芳表示，隨著各國加快疫苗施打，經濟活動持續回溫，中國、美國 GDP 陸續回到疫情前水準，歐洲、英國將在年底前跟進，全球經濟增速將進入放緩階段，但仍維持復甦態勢，加上庫存回補周期持續，有助製造業維持穩健成長，同時服務性消費與勞動市場亦持續改善，因此在基本面穩健向好之下，仍為風險性資產提供上行底氣。

葉啟芳表示，在主要央行政策方面，美國聯準會與歐洲央行雖將減少購債規模，但資產負債表仍將維持在歷史高位，距離升息仍有一段時間，而日本央行、中國人行貨幣政策也維持相對寬鬆，中期金融市場流動性無虞。

葉啟芳進一步表示，儘管股市指數位置處在歷史高位附近，股市的盈利率相較債市仍更具投資吸引力，且主要市場的企業獲利維持一定增長動能，仍有利資金持續流入股市，包括台灣、印度、東協、中國、美國、日本等地股市仍值得持續關注。

在固收資產方面，葉啟芳表示，有鑑於全球經濟與企業獲利持續改善，支撐信用市場保持穩定，高收益債違約率預估將低於長期均值，同時股債市報酬相關性回到負值區間，固收資產作為平衡頭組波動的配置價值有所提升，因此資產品質較佳，又具備收益優勢的資產如：優先順位高收益債、次順位金融債、特別股表現值得留意。

而投資人除了自行選擇不同資產來搭配外，也可參考投資組合即具有資產配置概念的多重資產基金或目標風險組合基金，由投資團隊因應市況彈性調整投資組合中股、債配置比重，靈活應對市場變化。