【統一投信】魷魚遊戲全球爆紅 統一FANG+ETF(00757)吃補

串流媒體巨擘 Netflix（網飛）的原創韓劇《魷魚遊戲》全球爆紅，帶動新一波用戶成長，激勵股價持續創新高，10/5 美股反彈秀，網飛飆逾 5% 漲勢更猛，近一季已大漲逾 17%，強壓大盤，領漲科技股。統一 FANG+ETF(00757) 持有網飛權重達 9.82%，在台股掛牌的 ETF 裡持有比重最高，股價領漲抗跌，其他成份股也都是引領全球串流影音發展的科技龍頭股，網友每月付費追劇，也可透過 00757 輕鬆當股東，不用冒生命危險玩生存遊戲賺錢，坐享全球串流影音藍海的成長收益。

生存遊戲劇集《魷魚遊戲》自 9 月 17 日播出後，迅速登上美國、韓國、日本、台灣、加拿大、澳洲、德國、印度等國收視排行榜冠軍寶座，有望成為網飛平台史上最熱門影集。韓國電信服務業者 SK Broadband 竟以網路流量激增為由提告，要求網飛支付網路流量費，足見其巨大人氣及潛在收益。

網飛投入七億美元打造原創韓劇決策正確，快速在股價創高上得到回報，亦持續帶動新一波用戶成長，目前網飛全球付費會員超過 2 億人，該公司將於 10 月 19 日公布第三季業績，預估第三季用戶淨增加 350 萬戶，將超越第二季的 150 萬戶。

統一 FANG+ETF(00757) 追蹤尖牙指數，十大成份股精選最能引領新趨勢的科技龍頭股，涵蓋 AI、大數據、電動車與自駕系統、雲端服務、網路社群與串流娛樂等，除了網飛為目前全球串流影音霸主，其他包括 Apple（蘋果）、Amazon（亞馬遜）、Facebook（臉書）、Google（谷歌)、Tesla（特斯拉）、阿里巴巴、百度等企業，皆在串流影音領域佔有一席之地，搶佔無限商機。

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