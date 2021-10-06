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航運股湧賣壓 台股虎頭蛇尾跌67點收16393點

鉅亨網新聞中心
航運股湧賣壓 台股虎頭蛇尾跌67點收16393點。(圖：AFP)
航運股湧賣壓 台股虎頭蛇尾跌67點收16393點。(圖：AFP)
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台股航運股電子股賣壓

在科技股反彈助攻下，美股全面收高，台股今 (6) 日開盤漲逾百點，一度站回 16500 點，但電子權值股欲振乏力，航運股引爆多殺多賣壓，拖累指數翻黑，回測 16300 點，終場跌勢收斂，下跌 67.59 點，收在 16393.16 點，成交值 2874.77 億元。

貨櫃三雄反彈一天後，今天開高隨即轉黑，長榮失守百元關卡，跌幅超過 5%，陽明、萬海也重摔逾半根跌停板，散裝航運股四維航、台航、新興、中航等約下挫 3-5%，航空雙雄華航、長榮航也不敵賣壓，下跌超過 2%。運輸類股指數終場重摔 4.6%，為盤面最弱勢族群。

電子股今天互有漲跌，台積電一路在盤下震盪，終場收小黑 ，收在 571 元；聯電跌破 60 元大關，收在 59.9 元，跌幅約 2%；國巨、聯詠、矽力 - KY 等賣壓都相當沉重；鴻海扮演撐盤要角，上漲 1.5%，收在 103 元；聯發科同步在盤上表現，收 871 元。

天然氣期貨價格 5 日飆漲逾 9%，創 2008 年以來最高價，石油市場因此出現供應問題，OPEC + 拒絕擴大增產，帶動油價漲勢凶猛，市場預期推升 PVC、EVA 等化工產品報價，台塑延續漲勢，上漲近 3%，最高來到 119 元，台化、南亞同步漲逾 1%，台聚家族普遍拉回，其中以華夏跌逾 2% 最重。

PCB 上游 CCL (銅箔基板) 廠聯茂、台光電 9 月營收均受到中國限電影響，較前一月下滑，今天成為殺盤重心，包括台燿、騰輝 - KY，4 家股價均大跌 6-7%。記憶體族群也湧現賣壓，旺宏、華邦電、南亞科三雄下跌 3-5%，十銓、群聯、南茂、晶豪科、鈺創等相關族群，同樣殺聲隆隆。

國內連鎖五金通路業者振宇五金今天以承銷價 80 元掛牌上櫃，大展蜜月行情，盤中勁揚逾 40%，最高來到 117 元。振宇五金前 8 月合併營收 11.46 億元，年增 9.23%，其中，上半年同店約成長 6%，未受疫情衝擊。

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