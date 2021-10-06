張志誠操盤筆記－台股再震盪的理由，外資不是吃素的?

【沒量的下影線，後續？】

週一美股受到通膨加劇，10 年期公債殖利率彈升，還有拜登政府的預算案遭卡關的綜合因素影響，四大指數全數收黑，但經過一天後就止跌收紅，昨日台股也受到美股空頭氣焰影響，開盤跌快 200 點但隨即有支撐買盤跌幅不再擴大，中場拉升到平盤，尾盤收紅漲 52 點。不過昨日大盤雖出現下影線，但盤中跌幅並不夠重也不夠快，被逼出籌碼的量並不算大，也導致收個小的沒出大量的下影線，此下影線因為較長且外資昨日仍賣超 160 億元，代表外資低點沒有買到，故台股指數仍會利用雙十連假前心理壓力而壓著，如此外資才有回補到低點股票的機會，我們估計下影線低點後面 2 天只要守住，則台股短線對應到波段高點回檔 13 周的整理，就有機會完成。後續盤勢解析再從解盤視頻一起追蹤 ( https://reurl.cc/EZp5NA )

【債務違約，真利空？假利空？】

拜登政府預算案被共和黨卡關主要原因就是拜登想把增加的預算案和債務違約問題綁在一起，美國畢竟仍是世界第一大經濟體，且美元仍是全球原物料的結算貨幣，也是國際流通的強勢貨幣，同時也是有些國家的儲備貨幣，這都有賴於美國的經濟成長來支撐，且美國立國以來，雖然曾被調降信用評等，但從未債務違約過，一個有能力還錢的人當然是有本錢再借更多錢，美國的債務問題最根本是要看美國的經濟成長，工業生產能力，科技創新領先程度等考量，並非欠多少錢。

共和黨和民主黨當然也明白這種道理，共和黨也不敢成為讓美國債務違約的歷史罪人，因為若真的債務違約，不僅美元會嚴重貶值，資金會外流，而且產生連鎖效應購買美國公債的人也會縮手，將是一場經濟災難。既然美國債務違約機率極低，那所有因為此議題造成的震盪或賣壓，歸根究底就是個假利空，在消息滿天飛的市場環境下，有能力分辨何謂真假利空就非常關鍵。後續盤勢解析再從解盤視頻一起追蹤 ( https://reurl.cc/EZp5NA )

【原油創新高，PVC 續漲，塑化股如何觀察？】

西德州原油報價續漲已來到 79 創下 7 年來的新高，PVC 與 EVA 報價又繼續刷新高，中國能耗雙控缺煤缺電效應持續，太陽能需求大，塑膠類股強勢，台塑 (1301-TW)、台聚(1304-TW)、華夏(1305-TW) 回測到 10 日線後隨即展開回升走勢，跟我們在 9/29 的文章所提到的最好的機會應是落在 10 日線完全符合，亞聚 (1308-TW) 稍微回落到 10 日線之下，但也跟隨塑膠族群反攻漲幅超過大盤。在大盤急速壓回下，目前月線扣抵低檔能穩守支撐已經確認投信的成本點不會放棄，所以投資人要繼續追蹤第四季投信鎖定的行情。想獲得更多產業追蹤，歡迎加入我們的資訊園地( https://lin.ee/mPZB06s )

【散裝航運 - 中國載運燃煤急單效應】

BCI 指數將挑戰 10000 點，9 月低點來漲幅超過一倍，中國的限電，導致燃煤需求更增加，水泥報價與 BCI 指數更形成像之前貨櫃海運的報價般走出歷史新格局，而今年我已經報告過，日本造船商早已被貨櫃輪新船訂單塞滿，無法新造更多的散裝輪，供給不足加上中國已默默允許可以載運澳洲燃煤，散裝大船的急單效應是第四季要很注意的事。

裕民 (2606-TW)、新興(2605-TW)、中航(2612-TW) 融資都有在本周增加，主因散戶為了補維持率而去買，這一定會洗盤，能耐的住季線扣低檔磨練時間的人，才看的到春天，為了短線而做的人，必然受傷。散裝船更多解析記得追蹤 LINE 好友( https://lin.ee/mPZB06s )

【貨櫃海運 - 指標低檔不宜殺低】

從 FBX 報價指數看出，近期的回檔是貨櫃三雄的痛處，這也導致本來 EPS 看好的信徒，不再貪心而融資大幅殺出，目前月均線長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 都扣抵前波盤整期平平，我認為若要再大幅跌一段，技術上不會是在指標值連續幾天 15 以下而轉折向下，我估計要特別注意 FBX 報價指數再彈回前波高點的時候，貨櫃三雄就要同步找高點壓力減碼出的點。

教科書教學的技術邏輯，超賣區往往不是最好的賣點，但等渡過籌碼壓力後，就不能忘記反攻後該做的事，不能再把所有航運股混為一談。貨櫃輪後續解讀請記得加入我們的官方帳號 ( https://lin.ee/mPZB06s )

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