週選結算 16600壓力壓回 外資倒貨238億 誰把籌碼接走?

美股昨日反彈，台股昨日率先留下影線，開盤前大家都期待今日敘談，誰想到【變化】永遠比【計畫】快！一不小心愈週選擇權結算，開高遇壓，迅速回檔，電子股: 台揚 (2314-TW)、創惟 (6104-TW)、建漢(3062-TW)、聯茂(6213-TW)、智邦(2345-TW)、聚積(3527-TW)、凌陽創新(5236-TW)、台光電(2383-TW) 敦泰 (3545-TW) 湧德 (3689-TW)、雍智科(6683-TW) 倒成一片，投資人苦不堪言！但市場常流行一句話: 行情總在絕望中誕生！你絕望了嗎? 今日節目參考:

https://youtu.be/ABOPGT9zEL0

外資及陸資（不含外資自營商）賣超 238.57 億元，投信買超 22.59 億元，自營商賣超（合計）50.71 億元，投信近期買超很積極，但行情何時要止跌反彈呢?

#永誠投顧徐照興分析師 表示！美股日 KD 雖死亡交叉，但開口開始收斂，隨時有機會轉為黃金交叉！而台股 #加權日 KD 死亡交叉也開始收斂，且指標已近入 20 軸，準備來到超跌區，很多個股今日雖跌，但不破低，加上近期融資快速清理，籌碼將歸於安定

◆貨櫃航運: 長榮 (2603-TW) 陽明 (2609-TW) 萬海 (2615-TW)，築底不成反成頭，昨天經過短暫反彈後，今日持續大跌，很多人因為基本面好而捨不得出，加上市場上大部分的人都說會彈，短短幾天多賠 20% 以上，其中長榮融資還有 26.5 萬張，堤防維持率下修的問題！

即便是今日行情大跌，貨櫃大跌，但並不代表行情不會反彈，今日權值股台塑四寶 + 鴻海 (2317-TW)，甚至於金控股明顯就有撐。

然後我們一直追蹤的 IP 矽智財: 力旺 (3529-TW) 、智原(3035-TW) 雖下跌，但線型尚未被破壞，而風力發電: 以世紀鋼 (9958-TW)，上緯投 (3708-TW) 為指標 ，其中世紀鋼高檔震盪，需量縮整理一下，上緯投盤中還能漲停，近期表現很不錯，有機會帶動中鋼構 (2013-TW)，大亞 (1609-TW)，後續效應可留意！再來就是市場較少討論的【隱形眼鏡概念股】晶碩 (6491-TW)、亨泰光(6747-TW) 漲停精華 (1565-TW)、金可(8406-TW)，先前跟大家提醒的【農糧概念股】龍燈 (4141-TW) 又漲停、台肥 (1722-TW) 波段續漲拉尾盤，「鹼報價」+「散裝航運」概念股的東鹼 (1708-TW) 還沒漲到，代表這行情，只要會選股，還是會賺錢！

今天行情很不好，相信大家都高興不起來，甚至看文章的人也會變少，但這就是【行情】啊！不可能只漲不跌，反而在跌時，要更有耐心，考驗的就是【選股能力】了

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永誠國際投顧 徐照興分析師

(110) 金管投顧新字第 009 號

本公司所推薦分析之個別有價證券

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險