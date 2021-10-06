 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

台股高低震盪逾260點 三大法人賣超266.7億元 外資連7賣

鉅亨網新聞中心
台股高低震盪逾260點 三大法人賣超266.7億元 外資連7賣。(圖：AFP)
台股高低震盪逾260點 三大法人賣超266.7億元 外資連7賣。(圖：AFP)
Tag
台股三大法人外資

美股全面周二反彈收高，激勵台股今 (6) 日開盤漲逾百點，一度站回 16500 點，但電子權值股欲振乏力，航運股引爆多殺多賣壓，拖累指數翻黑，回測 16300 點，終場下跌 67 點，收在 16393 點，高低震盪逾 260 點。三大法人合計賣超 266.7 億元，外資已連 7 賣。

觀察法人籌碼變動，外資今天賣超 238.54 億元，已連續 7 個交易日賣超；投信則連 6 買，買超 22.59 億元；自營商賣超 50.71 億元，三大法人合計賣超 266.7 億元。

電子股今天互有漲跌，台積電一路在盤下震盪，終場小跌收在 571 元；聯電跌破 60 元大關，收在 59.9 元，跌幅約 2%；國巨、聯詠、矽力 - KY 等賣壓都相當沉重；鴻海扮演撐盤要角，上漲 1.5%，收在 103 元；聯發科同步在盤上表現，收 871 元。

貨櫃三雄反彈一天後，今天開高隨即轉黑，長榮失守百元關卡，跌幅超過 5%，陽明、萬海也重摔逾半根跌停板，散裝航運股四維航、台航、新興、中航等約下挫 3-5%，航空雙雄華航、長榮航也不敵賣壓，下跌超過 2%。運輸類股指數終場重摔 4.6%，為盤面最弱勢族群。

天然氣期貨價格持續飆漲，石油市場因此出現供應問題，OPEC + 拒絕擴大增產，帶動油價漲勢凶猛，市場預期將推升 PVC、EVA 等化工產品報價，台塑領軍上漲近 3%，最高來到 119 元，台化、南亞同步漲逾 1%。油燃股台塑化、欣天然、欣高等，今天也受到買盤青睞。

金控族群同樣扮演多頭領頭羊，國泰金、富邦金均上漲 1.2%，元大金、中信金、永豐金等也表現不俗。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
台積電2330聯發科2454長榮航2618四維航5608台塑化6505欣天然9918
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞