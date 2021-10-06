台股高低震盪逾260點 三大法人賣超266.7億元 外資連7賣

美股全面周二反彈收高，激勵台股今 (6) 日開盤漲逾百點，一度站回 16500 點，但電子權值股欲振乏力，航運股引爆多殺多賣壓，拖累指數翻黑，回測 16300 點，終場下跌 67 點，收在 16393 點，高低震盪逾 260 點。三大法人合計賣超 266.7 億元，外資已連 7 賣。

觀察法人籌碼變動，外資今天賣超 238.54 億元，已連續 7 個交易日賣超；投信則連 6 買，買超 22.59 億元；自營商賣超 50.71 億元，三大法人合計賣超 266.7 億元。

電子股今天互有漲跌，台積電一路在盤下震盪，終場小跌收在 571 元；聯電跌破 60 元大關，收在 59.9 元，跌幅約 2%；國巨、聯詠、矽力 - KY 等賣壓都相當沉重；鴻海扮演撐盤要角，上漲 1.5%，收在 103 元；聯發科同步在盤上表現，收 871 元。

貨櫃三雄反彈一天後，今天開高隨即轉黑，長榮失守百元關卡，跌幅超過 5%，陽明、萬海也重摔逾半根跌停板，散裝航運股四維航、台航、新興、中航等約下挫 3-5%，航空雙雄華航、長榮航也不敵賣壓，下跌超過 2%。運輸類股指數終場重摔 4.6%，為盤面最弱勢族群。

天然氣期貨價格持續飆漲，石油市場因此出現供應問題，OPEC + 拒絕擴大增產，帶動油價漲勢凶猛，市場預期將推升 PVC、EVA 等化工產品報價，台塑領軍上漲近 3%，最高來到 119 元，台化、南亞同步漲逾 1%。油燃股台塑化、欣天然、欣高等，今天也受到買盤青睞。

金控族群同樣扮演多頭領頭羊，國泰金、富邦金均上漲 1.2%，元大金、中信金、永豐金等也表現不俗。