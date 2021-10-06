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〈焦點股〉天然氣價格漲不停 塑化、油燃、綠能成多頭指標

鉅亨網新聞中心
〈焦點股〉天然氣價格漲不停 塑化、油燃、綠能成多頭指標。(鉅亨網資料照)
〈焦點股〉天然氣價格漲不停 塑化、油燃、綠能成多頭指標。(鉅亨網資料照)
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天然氣塑化風電油燃台股上緯台塑

天然氣期貨價格 5 日飆漲逾 9%，創 2008 年以來最高價，連帶石油市場也出現供應問題，原油價持續看漲，塑化、油電燃氣、綠能三大族群今 (6) 日再度成為多頭指標，台塑 (1301-TW) 領漲逾 2%，其他三寶也有 1% 以上的漲幅，風電股上緯投控 (3708-TW) 盤中衝上漲停板，永冠 - KY(1589-TW)、永崴投控 (3712-TW) 等漲勢也相當剽悍。

近來中國限電、油價飆高、原物料需求暴增，加上供應鏈瓶頸，使得大宗商品指數創新高，改寫 2011 年迄今保持的紀錄，其中，天然氣漲勢最凶猛，今年以來大漲近 130%，反映歐洲及中國供不應求情況可能蔓延到其他國家。

在能源恐慌蔓延下，再生能源題材成為市場焦點，先前強勢的太陽能股，今天互有漲跌，其中，國碩仍上漲逾 4%，聯合再生、達能等也在盤上表現，中美晶、安集則震盪走跌。

風電族群接棒漲勢，上緯投控上周開始有特定買盤進駐，漲勢凌厲，今天一度攻上漲停板，達 110.5 元，攀上 2 個月新高，累計近 3 周已大漲近 3 成。永冠 - KY、永崴投控、大亞、大同、中興電等風電概念股也有不錯表現。

塑化股持續扮演撐盤要角，在第四季旺季效應支撐下，市場看好 PVC、EVA 兩大產品線成長動能，台塑盤中上漲近 3%，最高來到 119 元，台化、南亞同步漲逾 1%，台聚家族漲多拉回，其中以華夏跌逾 3% 最多。

油電燃氣類股也成為盤面多頭指標，台塑化上漲逾 1%，站回百元關卡，欣天然一度勁揚近 7%，最高來到 46.3 元，大台北、新海、欣高均在盤上表現。

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