物價攀高 我國9月CPI年增率2.63%寫8年半新高

主計總處今 (6) 日公布 9 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率衝上 2.63%，不僅連 2 月突破央行設下的通膨警戒線 2%，更創 2013 年 3 月以來新高，主要是反映油料費大漲近 25%、機票價格漲逾 30%，而菜價也漲達 26%；不過，前三季平均 CPI 為 1.74%，核心 CPI 僅漲 1.25%。

主計總處說明，由於去年油料費比較基期較低，加上機票、蔬菜、肉類、水果和成衣價格上漲，以及部分服務項目 (如旅遊團費、保母費) 因中秋節 (去年同期落在 10 月) 援例加價所致，使物價漲幅再度創高，不過，通訊設備及個人隨身用品價格下跌，抵銷部分漲幅，若再扣除蔬菜水果和能源，核心 CPI 年漲 1.74%。

圖表：主計總處提供。

就各類別來看，以交通及通訊類漲 7.20% 最多，主因機票價格上漲 32.83%，油料費漲 24.88%，惟通訊設備價格下跌 9.89%，抵銷部分漲幅。

食物類漲 3.55%，則是反映 6-8 月接連豪雨遞延影響，蔬菜、水果價格分別上漲 26.12%、3.27%，肉類和水產品價格也分別漲 5.89%、3.16%。

而教養娛樂類漲 2.84%，則是因 9 月適逢中秋節連假 (去年同期落在 10 月)，國旅隨疫情趨緩回溫，加上去年部分業者降價促銷，比較基期低，國旅團費上漲 12.30%。

我國前三季 CPI 平均年漲 1.74%，其中，商品類漲 2.12%，服務類漲 1.42%，而核心 CPI 僅漲 1.25%。

若就行政院穩定物價小組關注的重要民生物資 CPI 年增率來看，前三季 17 項重要民生物資年漲 2.33%，其中，蛋價大漲 6.33%，豬肉漲 4%，沙拉油和調理油漲 4.03%，衣服清潔劑漲 3.53%，均高於整體平均。

觀察鄰近國家 (地區) 物價走勢，我國前 8 月 CPI 年漲 1.63%，南韓漲 2.0%，新加坡漲 1.8%，香港漲 1.4%，中國漲 0.6%，僅日本跌 0.6%。