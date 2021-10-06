正德9月、Q3營收同寫新高 看散裝熱況延續至農曆年

散裝航商正德 (2641-TW) 今 (6) 日公布 9 月合併營收達 1.35 億元，月增 8.06%，年增 133.41%，第三季合併營收 3.71 億元，季增 25.61%、年增 91.65%，單月和單季營收同寫新高，展望後市，正德預期，第四季運價可望維持第三季歷史高檔水準，散裝熱況至少一路延續至農曆年前。

累計前三季，正德合併營收已達 8.59 億元，年增 48.78%，超越去年全年規模。

正德表示，散裝市況仍處於塞港、缺船、運力減少的狀態，但需求持續增加，帶動租金倍數成長。

目前正德船隊數量有 14 艘，正德說明，由於船舶日租金已喊到 25000 美元水準，較去年同期的 8000 多美元是翻倍成長，有利第二季、第三季陸續換約表現，反映在營收上。

而進入第四季後，正德仍有船舶將換約，正德不諱言，運價漲幅可能不會再如同第三季飆漲，但預料價格仍將與第三季的歷史高檔差不多。

正德指出，不同於以往簽約 1 年起跳，近來租約頂多簽訂半年，主要是因買賣雙方都在觀察市場變化，然而，目前仍是一船難求，租家都是來要求續約，並未看到散裝市況回檔的跡象，因此，判斷至少明年農曆年前可維持目前熱況。

至於近來中國推行限電措施，正德表示，並不影響散裝需求。