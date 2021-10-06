 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

正德9月、Q3營收同寫新高 看散裝熱況延續至農曆年

鉅亨網記者王莞甯 台北
正德9月、Q3營收同寫新高。(圖：取自正德官網)
正德9月、Q3營收同寫新高。(圖：取自正德官網)
Tag
散裝正德BDI運價海運原物料

散裝航商正德 (2641-TW) 今 (6) 日公布 9 月合併營收達 1.35 億元，月增 8.06%，年增 133.41%，第三季合併營收 3.71 億元，季增 25.61%、年增 91.65%，單月和單季營收同寫新高，展望後市，正德預期，第四季運價可望維持第三季歷史高檔水準，散裝熱況至少一路延續至農曆年前。

累計前三季，正德合併營收已達 8.59 億元，年增 48.78%，超越去年全年規模。

正德表示，散裝市況仍處於塞港、缺船、運力減少的狀態，但需求持續增加，帶動租金倍數成長。

目前正德船隊數量有 14 艘，正德說明，由於船舶日租金已喊到 25000 美元水準，較去年同期的 8000 多美元是翻倍成長，有利第二季、第三季陸續換約表現，反映在營收上。

而進入第四季後，正德仍有船舶將換約，正德不諱言，運價漲幅可能不會再如同第三季飆漲，但預料價格仍將與第三季的歷史高檔差不多。

正德指出，不同於以往簽約 1 年起跳，近來租約頂多簽訂半年，主要是因買賣雙方都在觀察市場變化，然而，目前仍是一船難求，租家都是來要求續約，並未看到散裝市況回檔的跡象，因此，判斷至少明年農曆年前可維持目前熱況。

至於近來中國推行限電措施，正德表示，並不影響散裝需求。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
正德2641
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞