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台股能否上萬八 就看這件事! 專家這樣解讀

陳建誠分析師(永誠國際投顧)
台股能否上萬八 就看這件事! 專家這樣解讀(資料來源:shutterstock)
台股能否上萬八 就看這件事! 專家這樣解讀(資料來源:shutterstock)
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<台股今日開高走低>

台股今日開高走低，電子、航運族群成為提款對象，早盤最高來到 16,393 後賣壓出籠，終場收 16,393.16，下跌 67.59 點，成交量為 2,875 億元，失守 16400 大關，早上所說的支撐壓力區間都沒有碰觸到，本日走勢屬於狹幅震盪走勢。

在籌碼方面，三大法人合計賣超 267 億，外資累計連續賣超 7 天，今日再貢獻 238.58 億賣超，在期貨未平倉方面，外資回補 3387 口空單，就技術面來看，指數有開始轉為橫盤整理的趨勢，只要支撐 16248 以及壓力 16600 沒破，台股都還是震盪格局。

<參議院周三 (10/6) 即將表決債務延期議案

針對債務上限，先前我已經著重分析過很多次，債務上限與通膨是現在對國際股市有最直接影響的兩件事，就在今天，參議院將就債務上限延長議案來進行表決，美國財政部長葉倫上週警告，必須在 18 日以前解決債務上限的問題，否則將出現違約問題。

穆迪上個月也警示，違約可能導致經濟活動下降近 4％、近 600 萬個工作崗位消失、失業率接近 9％，同時股票拋售可能會導致 15 兆美元家庭資產蒸發，以及抵押貸款、消費貸款和企業債務的利率飆升。總之今日參議院將會做出表決，我認為債務上限延長終究會通過，不必太過擔心。以下我簡單整理了債務上限的時間軸。

■9/21 眾議院通過暫停債務上限

■9/30 透過短期撥款法案挹注資金到 12/3

■10/6 參議院表決，至少要 10 名共和黨票才能通過

■若參議院未通過，10/18 將面臨債務違約

■預估台股在債務上限延期通過前都是震盪格局

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