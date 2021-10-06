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網通廠營收 智易9月創同期新高 中磊Q3單季最佳

鉅亨網記者彭昱文 台北
網通廠營收 智易9月創同期新高 中磊Q3單季最佳。(鉅亨網資料照)
網通廠營收 智易9月創同期新高 中磊Q3單季最佳。(鉅亨網資料照)
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智易中磊智邦網通

網通廠 9 月及第三季營收相繼出爐，智易 (3596-TW)9 月營收 33.59 億元，月、年均增，寫下同期新高；中磊 (5388-TW) 第三季營收 111.1 億元，季增、年增逾 1 成，則創歷史單季新高。

智易 9 月營收 33.59 億元，月增 8.3%、年增 2.4%；第三季營收 94.81 億元，季減 0.7%、年減 0.7%，累計前三季營收 286.54 億元，年增 16.3%，為歷史同期新高。

展望第四季，智易認為，訂單狀況審慎樂觀，越南廠未受當地新冠疫情衝擊，中國廠現階段也沒因限電措施影響生產，營運一切正常，將持續強化供應鏈管理，密切掌握供料狀況及交期，全力滿足客戶訂單需求。

中磊 9 月營收 35.79 億元，月減 7.7%、年增 0.6%；第三季營收 111.1 億元，季增 11%、年增 17%；累計前三季營收 307.1 億元，年增 20.3%，也是歷史同期最佳。

中磊表示， 5G 通訊、遠端監控、雲端運算等新興應用蓬勃發展，帶動電信寬頻設備升級潮，新世代光纖接取設備、WiFi 6/6E 無線產品、DOCSIS 3.x Cable 產品、商用網通設備及智慧物聯網應用市場需求強勁，均挹注營收表現。

智邦 (2345-TW)9 月營收 51.54 億元，月減 6.7%、年減 4.4%；第三季營收 152.04 億元，季增 8.2%、年增 5.6%；累計前三季營收 424.55 億元，年增 9.6%。

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