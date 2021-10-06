大盤週三在美股大漲帶動下開高然而市場依然以短線交易為主，又外資每逢週三就大賣，操作週選擇權結算，指數終場下跌 67.59 點收在 16393 點，外資持續大賣 238 億回補空單 3383 口，顯然昨天的期貨空單也沒有太多便宜，控盤者在力守低點等待市場釐清中國限電以及美國施壓台積電的問題。

整體盤面上未來可用之兵主要在車用電子 / ic 設計以及綠能產業，半導體建廠目的滿足市場晶片需求，電動車車用晶片又是需求大爆發，而半導體晶圓代工又是吃電怪獸，整體串起來就是未來投資目標；然而短期國際市場氣氛差，中國國慶假期外資賣不了中國股市轉而賣台韓股市，台灣本週又有國慶假期，週三是賣出在假期前拿到現金的最後日子，明後天股市成交量基本會更縮，週五收紅應該是政策樂於見到，而 16248 這個底部區必須要儘快脫離，否則盤久必跌不利多方就看控盤者如何應對，當下只能多看少動，區間價差操作。

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