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材料-KY前9月營收19.45億元創同期高 明年計畫再增產能

鉅亨網記者張欽發 台北
材料-KY董事長王克璋。(鉅亨網記者張欽發攝)
材料-KY董事長王克璋。(鉅亨網記者張欽發攝)
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材料-KY絲束醋片產能

材料 - KY(4763-TW) 今 (6) 日公布 9 月營收 2.19 億元，月增 4.21%，年增 1.81%，為同期新高，2021 年前 9 月營收 19.45 億元，也創歷史同期新高年增 15.21%，材料 - KY 主管指出，公司新增新的醋片產能已開始量產，樂觀看待今年營收將再創高，有機會雙位數成長，明年還將持續擴充新產能。

材料 - KY 第三季營收爲 6.39 億元，季減 5.27%，年增 3.01%；材料 - KY 9 月營收創同期高，主要受惠鏡框用塑料級醋片需求持續強勁，中菸紡絲級醋片訂單也陸續出貨，且由於絲束全數外銷，航班因素造成遞延入帳，部分顯現在 9 月營收上。

材料 - KY 上半年稅後純益 1.91 億元，年減 14.8%，每股純益 3.32 元。就全年來看，由於歐美逐漸解封，鏡框的終端需求將維持強勁，受旅遊限制影響的免稅商店也可望逐漸恢復，帶動絲束需求。另由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，看好醋片在中國的內需市場。 

材料 - KY 產能規劃方面，新醋片產能已進入量產，加上新增的 5000 噸設計產能，醋片年設計總產能達 3 萬噸；醋酐新廠則建造 6 萬噸設計產能，去年第四季動工，6 月底完工後，已完成試產，正逐步提升產量中。

材料 - KY 自製上游原料，有利降低及穩定生產成本，也有機會少量產出外賣，樂觀看待今年營收再創新高。

另外，材料 - KY 絲束廠年設計總產能目前為 1.6 萬噸，因應未來絲束需求與營運成長，擬將現有絲束廠廠區施以整頓清出空間以備擴充產線，目標明年新增 4000 噸絲束產能。

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