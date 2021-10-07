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〈貴金屬盤後〉小非農亮眼 拉低公債殖利率 黃金溫和收高

鉅亨網編譯許家華
〈貴金屬盤後〉小非農亮眼 拉低公債殖利率 黃金溫和收高 (圖片:AFP)
〈貴金屬盤後〉小非農亮眼 拉低公債殖利率 黃金溫和收高 (圖片:AFP)
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黃金白銀貴金屬

週三 (6 日) 交易，隨著公債殖利率下滑，黃金期貨價格收高。美國私營產業的就業成長高於預期，為黃金提供了溫和的支撐力，儘管美元也因而走強。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，小非農就業報告 (ADP 就業數據) 扭轉了公債殖利率小幅上升的趨勢。

在小非農就業報告公布後幾分鐘內，黃金價格進一步下跌，但隨後拉回了一些跌幅。ADP 就業數據顯示，9 月新增就業 56.8 萬人，高於《華爾街日報》調查經濟學家預期的 42.5 萬人，且增幅為今年 6 月以來最高，顯然企業正逐漸擺脫 Delta 變種病毒帶來的影響。

「市場更聚焦在週五勞工部將發布的就業報告、更具意義的新增就業，以及持續請領失業補助人數的下降，這些可能會觸發 Fed 在 10 月底或 11 月邁開削減購債規模的步伐。」

「在沒有發生有意義的事件變化或避險買盤的情況下，黃金的市場看法偏向下行。」Wright 說。

  • 12 月交割的黃金期貨價格上升 90 美分或近 0.05%，收每盎司 1761.80 美元，盤中低點觸及 1745.40 美元
  • 12 月交割的白銀期貨價格下跌 8 美分或 0.3%，收每盎司近 22.532 美元

美國 10 年公債殖利率在隔夜亞洲交易中創下 1.57% 的高點，但週三黃金交易時間下跌至 1.507%。30 年期公債殖利率也自一天前的 2.097% 下降至 2.081%。然而，ICE 美元指數上升 0.3%

公債殖利率下降會減少持有黃金的機會成本，增強投資者購買不孳息的黃金之興趣。美元上漲則會墊高海外買家購買美元計價的大宗商品之成本，削減其購買興趣。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示：「只要報告數據還算不錯，Fed 就會持續逐步退出量化寬鬆的計畫。」

「儘管通膨正在上升，且黃金被視為對抗消費物價上升的避險工具，但 Fed 削減刺激措施，且升息將會增加持有黃金的機會成本並推低其價格。」

其他金屬商品
  • 12 月交割的銅期貨價格下跌 1.1%，收近每磅 4.148 美元
  • 1 月交割的白金期貨價格上漲 1.8%，收每盎司 977.20 美元
  • 12 月交割的鈀金期貨價格下跌 1.7%，收每磅 1867.80 美元

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