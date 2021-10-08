〈貴金屬盤後〉美初次請領失業補助人數下降 推升美債殖利率 黃金承壓

週四 (7 日) 交易，黃金期貨價格收低，係因美國初次請領失業補助人數下降，推升美國公債殖利率，令黃金價格承壓，同時投資者也在等待週五勞工部將發布的 9 月非農就業報告。

數據顯示，美國上週 (10/2 止) 初次請領失業補助人數減少 3.8 萬人後達到 32.6 萬人，優於經濟學家預期。根據《華爾街日報》調查，經濟學家原預期經季節性調整後，初次請領失業補助人數下降至 34.5 萬人。

分析師指出，在週五非農就業報告發布前，先看到了這份優於預期的經濟數據，非農報告若優於預期，更可能讓 Fed 更確定削減購債規模。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示：「週黃金基本上是多頭和空頭的戰場，相互矛盾的主題在相對狹窄的範圍內拉扯黃金，波動的價格走勢表明，在關鍵就業數據公佈之前，多空交戰日益激烈。」

「有鑑於黃金對削減購債的預期、實際殖利率和美元走勢仍非常敏感，週五非農就業報告的結果可能會為 10 月餘下時間的黃金走勢定下基調。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 2.60 美元或近 0.1%，收每盎司 1759.20 美元。

12 月交割的白銀期貨價格上漲 13 美分或 0.6%，收每盎司近 22.658 美元。

10 年期公債殖利率週四上升至約莫 1.563%，同時 ICE 美元指數下滑 0.1%。

公債殖利率上升會增加持有黃金的機會成本，減少投資者購買不孳息的黃金之興趣。美元下滑則會降低海外買家購買美元計價的大宗商品之成本，增加其購買興趣。

黃金本週幾乎沒有變化，而白銀本週迄今可望上漲 0.5%。與此同時，ICE 美元指數上升 0.1%。

在週五非農就業報告發布前，就業公司 ADP 週三發布了有「小非農報告」之稱的就業數據，顯示 9 月新增就業 56.8 萬人，高於《華爾街日報》調查經濟學家預期的 42.5 萬人。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 每日研究報告寫道：「ADP 報告強勁，表明上個月勞動力市場表現相對較好，因此 Fed 可能下個月會繼續推進其削減購債規模的進程。」

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