東元阿嬤林明穱逝世 黃育仁：後事安排尊重父親

東元 (1504-TW) 創始股東之一的「東元阿嬤」林明穱，曾在集團經營權中力挺黃育仁，傳出離世消息，黃育仁今 (7) 日透過幕僚表示，將尊重父親黃茂雄的意見，並遵從阿嬤生前交待完成告別式。

黃育仁透過幕僚指出，阿嬤於 10 月 5 日晚餐過後，一如往常坐在沙發上休息即失去意識，送醫院急救後安詳離世，「靜悄悄地走了」；對於後事安排，將與兄弟姊妹討論，尊重父親黃茂雄的意見，遵從阿嬤生前交代，符合教會信仰的方式來進行告別式。

黃育仁提到，感謝這些年來所有關心阿嬤的親戚好友、各教會的弟兄姊妹及偕烏妹基金會的朋友、東元集團的股東、長官，光友集團、有萬集團的同仁，還有眾多和阿嬤一同熱愛台灣的朋友，讓阿嬤的生活在晚年依然活躍，精彩，溫暖。

東元也發出聲明提到，得知東元集團創辦家族林和引先生之妻林明穱女士逝世之消息，董事長邱純枝與公司經營團隊均感到悲傷與不捨。

東元指出，林明穱曾任東元董監事，對公司發展貢獻良多，親切的面容與爽朗的笑聲更是令人懷念。在此謹表達公司最深的悼念與緬懷之意，也請家屬節哀順變。

林明穱是東元集團創始股東家族之一，也是集團會長黃茂雄的岳母，雖然過去將集團交棒給黃茂雄，不過近年在經營權之爭中，曾發出公開信，力挺外孫黃育仁，強調支持董事會世代交替、黃育仁擔任董事長。