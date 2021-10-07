滙豐攜手東元、智邦合作綠色金融

滙豐 (台灣) 銀行今 (7) 日宣布與東元 (1504-TW)、智邦(2345-TW) 開展綠色金融合作，內容分別為綠色保證函 (Green Guarantee) 以及永續發展表現連結貸款(Sustainability Linked Loan)，引導企業資金流向永續發展的項目。

滙豐 (台灣) 銀行所提供給東元電機的綠色保證函，是為東元電機承攬的台灣第一座綠能循環經濟住宅園區中的機電統包工程進行擔保，東元電機在這座由台糖開發、坐落於台南沙崙的住宅園區內所完成的項目，兼具節能效益以及永續環保的元素，並採用智慧監控平台整合全區的各項系統，透過符合綠色原則的保證函交易，具體支持台灣綠色產業鏈發展。

另外，滙豐 (台灣) 銀行也與智邦科技簽訂為期一年的永續發展表現連結貸款協議，貸款金額 15 億元。

滙豐 (台灣) 銀行表示，永續發展表現連結貸款目的是向企業客戶提供利息誘因降低融資成本，以藉此協助推動其達到與環境保護、社會責任、公司治理 (ESG) 相關的預設目標。

滙豐 (台灣) 商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程說，從 ESG 的角度來看，銀行傳統上一直專注於貿易方案或專案融資等產品，但目前是銀行與產業界一起為創新綠色金融工具進行實踐和設定標竿的成熟時機，預期未來會有越來越多的企業在作出商業決策時，以永續原則為優先考慮因素。

根據滙豐集團最新公布的「2021 年永續融資及投資調查」，全球超過 8 成的企業希望在未來兩年內將業務模式或資本分配轉向促進 ESG 結果的活動，顯見企業逐漸認同 ESG 與成長潛力有緊密相關性。

滙豐 (台灣) 銀行強調，當前台灣正處於減碳驅動的能源轉型期，隨著經濟結構的調整，將産生巨大的綠色金融需求，銀行本次開立綠色保證函以及永續發展表現連結貸款除了呼應滙豐集團 2050 年實現零碳排放的承諾，並將有助於引導台灣產業結構的綠色低碳轉型。