支持基建、綠色產業 兆豐、台企銀組聯貸資金相挺

銀行去化資金力挺基礎建設與綠能金融，包括兆豐銀與台企銀近期陸續都有小額聯貸拍板簽約，兆豐主辦的台灣智慧光網 17 億元聯貸案、台企銀主辦的慈陽科技工業 18.96 億元聯貸都在今 (27) 日完成簽約。

為加速光纖網路普及，智能城市再升級，由兆豐銀行統籌主辦擔任管理銀行的台灣智慧光網股份有限公司 5 年期新台幣 17 億元聯貸案籌組完成，27 日拍板簽約。

兆豐銀行本聯合授信案將提供台灣智慧光網償還既有金融機構負債、充實中期營運週轉金暨開發履約保證金保證書之用，除由兆豐銀行統籌主辦外，尚包括台中銀行、高雄銀行、國泰世華、土地銀行、合作金庫、第一銀行、彰化銀行及華南銀行，共 9 家銀行共襄盛舉。

兆豐銀表示，台灣智慧光網是為執行「台北市光纖網路委外建置暨營運案」成立之專業地區型固定網路公司，2012 年簽訂為期 25 年 BOT 合約，建設與營運全台北市區光纖網路。

目前台北市光纖網路建設之家戶覆蓋率已逾 99%，整體網路規模已建置完成；除提供市民光纖上網服務，也提供台北市政府警察局全市路口錄影監視系統之傳輸服務，未來業務將擴展提供社會局老人安養中心、托嬰中心及公園等監視系統管理服務，業務應用發展多元。

台企銀主辦的慈陽科技工業聯貸案，最後以 18.96 億元結案，本次聯貸由台企銀統籌主辦、合庫銀行擔任不動產管理銀行，參貸行包括華銀、農業金庫、彰銀、台中銀行等。

台企銀表示，慈陽集團為螺絲螺帽的熱浸鍍鋅業龍頭，自 106 年 4 月開始營運來，隨著一至三期廠房及設備的陸續到位，營收逐年穏定成長，本次進行第四期擴建，藉由此次聯貸資金的挹注，以支應第四期擴廠相關支出，同時償還 107 年聯貸案授信餘額及籌措中期營運資金。