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Q4壓縮誰能強渡關山？

先探投資週刊
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先探投資週刊Q4強渡關山

美中陸續傳出利空消息干擾，台股回檔修正跌破半年線，短期操作風險升溫，惟整體長多格局仍未見破壞，市場資金依舊充沛，仍可鎖定趨勢向上、能見度較高的績優股伺機布局。

 

【文／黃俊超】

多事之秋，國際經濟局勢近期較不穩定，縱然市場資金依舊氾濫，不過春江水暖鴨先知，股市被譽為經濟的櫥窗，除了中國等少數股市外，多已累積一定幅度的漲勢，甚至位處歷史相對高檔水位，長多格局雖然還沒有出現明確破壞跡象，但是短期修正格局三不五時就會出現，也是提供檢視手中持股的機會。

 

美、中皆有利空襲擊

九月聯準會談話過後，刺激經濟政策退場時間表逐漸明朗，有高機率於年底前，開始執行連續八個月的減碼購債，結束時間或落在明年年中附近，且包含副主席在內多位決策官員，認為通貨膨脹高於預期風險提升，因此原先預估二○二三年才會啟動升息，將可能提早至明年底之前，態度逐漸轉向鷹派。

美元指數近期回升越過九四，技術面呈現底部成形，且站上所有均線，對其他國家尤其新興市場貨幣，將會帶來更大壓力，而新台幣兌美元匯率近期仍屬相對穩健。另外，須留意美國政府公債殖利率走勢，市場擔憂若通膨無法降溫，則聯準會恐不得不採取更多措施控制物價，殖利率走升較易壓抑科技股表現。

此外，美國財政部長葉倫示警，希望國會提高舉債上限，否則聯邦政府可能在十月十八日前耗盡所有資源，目前眾議院通過暫時凍結至明年十二月，等待參議院形成共識。債務上限危機並不罕見，前一次發生在川普時代。回到問題根本，就是等待兩黨協商，因此當屬於政治問題，而非經濟或財政問題。

美國四大指數全面修正至半年線之下，其中 S&P 500 指數是今年以來首次跌破，雖不至於隨即扭轉長線的多頭型態，不過短線震盪加劇恐難避免，技術指標向下與短中期均線下彎，相對不利於多方發展。此外，還需留意的是葉倫所提及的期限，若國會無法及時通過法案，對於股市仍有可能將再次造成衝擊。

歐洲同樣面臨天然氣創高、電價上漲問題，近期德、法股市已跌破半年線，亞洲股市方面，香港股市依舊最弱勢，恆生指數下探去年第四季低點，國企更是回測疫情爆發低點，韓、日股市皆跌破年線，日股已經吃光九月份漲幅，韓股回測去年收盤價，中國上證、台灣加權與新加坡勉力守在年線上。

 

減量經營  耐心等待

焦點轉回到對岸的中國，中國政府強化監管，廣度與力道都還在持續增強，恆大債務危機，基本上絕對不會是雷曼兄弟的翻版，影響層面所及相對有限，不過十月四日停牌再次引發港股探底，除了相關的房地產或金融業者之外，更嚴重的是信心危機，然而這一利空消息，預期對台股影響力道相對有限。（全文未完）

 

 

來源：《先探投資週刊》2164 期

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