〈BCI衝破萬點〉海岬型船舶日租金飆破8.6萬美元 裕民Q4樂觀

波羅的海海岬型指數 (BCI) 最新報價大漲 7.4% 並衝破 10000 點大關，是 2008 年 9 月以來首見，激勵波羅的海綜合指數 (BDI) 續漲 4.4% 至 5647 點，主要經營海岬型現貨船的裕民 (2606-TW) 成最大受惠者，裕民指出，散裝市場進入傳統旺季，目前海岬型船舶平均日租金已飆上 86000 美元，第四季相當樂觀。

一周來 BDI 漲逾 8.6%，漲破 5600 點，其中，BCI 飆漲 16%，最新報價更超過 10000 點，裕民指出，船舶供給短缺是造成海岬型船舶租金飆漲主因，目前海岬型船舶平均日租金已飆上 86000 美元，遠遠超過損平點約 15000 美元。

裕民進一步說明，不少散裝船舶在中國港口外排隊等待，塞港狀況嚴峻，卸貨平均至少要等 1 周甚至超過 2 周，在此同時，歐洲能源短缺、中國限電，均使煤炭需求暴增，海岬型船供不應求。

另一方面，正值北美穀物出口旺季，裕民表示，輕便型船舶日租金也處在平均 3 萬美元以上的高檔水準，整體而言，至年底前樂觀看待散裝市況。

儘管中國部分鋼廠限產，但裕民提到，其實影響鐵礦石需求不大，目前看到需求仍持續增加中，並未因此壓抑海岬型船舶運價。

裕民旗下船隊包括有超大型礦砂船 2 艘 (與淡水河谷已簽訂 25 年合約)、海岬型 15 艘 (在建中 8 艘)、巴拿馬極限型 13 艘 (在建中 4 艘)、輕便極限型 6 艘、水泥船 4 艘、油輪 4 艘、風電船 2 艘 (在建中 2 艘)，合計 46 艘，在建中共 14 艘。