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國產9月營收雙增8.4% Q4迎旺季出貨升溫

鉅亨網記者彭昱文 台北
國產9月營收雙增8.4% Q4迎旺季出貨升溫。(圖：國產提供)
國產9月營收雙增8.4% Q4迎旺季出貨升溫。(圖：國產提供)
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國產混凝土房市建案

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (7) 日公告 9 月營收 18.55 億元，月增、年增均為 8.4%；第三季營收 52.77 億元，月減 9%、年增 12.1%；累計前三季營收 158.55 億元，年增 20.1%；展望第四季，進入傳統旺季，加上國內疫情舒緩下，國產後續出貨及營收可望升溫。

國產表示，科學園區擴廠營建需求持穩、台商回流力道強勁，帶動大台北頂級豪辦、科技廠辦需求熱潮，在多個指標建案混凝土需求帶動下，推升營收表現。

展望第四季，國產認為，國內疫情逐漸緩和，房市近期也呈現暢旺，928 房市檔期開出紅盤，北中南房市多筆重磅級指標大案陸續登場，總推案量達到 5700 億元。

另一方面，建築結構安全意識抬頭，國產力推的「安心建材履歷」，目前也已突破 1930 新建案加入，涵蓋房建指標建案、科技廠房與公共工程，公司也正向看待營收及獲利成長。

在「南港大型開發案」方面，國產表示，除了有北市東區門戶計畫加持，也與周遭多個都更案達到區域共榮、推升潛在開發利益價值外，也掌握了區域內重大建設與指標建案的龐大高端混凝土商機，挹注新一波成長動能。

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