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【龍哥講股教室】台股正式止跌 矽智財IP衝衝衝

蘇建豐分析師(永誠國際投顧)
【龍哥講股教室】台股正式止跌 矽智財IP衝衝衝。(圖:shutterstock)
【龍哥講股教室】台股正式止跌 矽智財IP衝衝衝。(圖:shutterstock)
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蘇建豐永誠投顧台股

台股站上 16460 點正式止跌，展開「反彈」行情，反彈目標 16883 點，反彈行情波動大幅度大，所以操作資金不可以太大，然後越靠近反彈目標要越賣股票，降低持股保留現金；最近可以觀察到投信持續買超台股，這點跟 5 月份以及 8 月份台股大跌的時候相似，投信都扮演先鋒領頭羊，持續關注籌碼穩定的主力股，例如，矽智財 IP 類股大漲，力旺 (3529-TW)，創意 (3443-TW)，世芯 (3661-TW)，智原 (3035-TW) 等等。

台股 8 月份大跌，尊龍操盤系統的波段空單抱緊緊，大賺千點行情，電腦期貨會員大賺 + 101 萬，龍哥也不知道台股會這麼弱，但是沒有想到的行情一樣可以大獲利，再來台股大幅度反彈，龍哥一樣沒有預估到這麼強勢，不過尊龍操盤系統沒有缺席，期貨波段多單又賺 + 84 萬；選擇權四大核心策略連續賺 3X 周，龍哥真的不知道連續幾周了，妥善運用期貨和選擇權可以增加績效。

塑化和化學材料：

塑化，籌碼穩定，股價回測反而可以注意買點；中國太陽能裝機潮，導致 EVA 供不應求，報價大漲，然後中國限電導致塑化供不應求，產品報價上漲，PVC 價格上漲明顯，所以台聚 (1304-TW) 和亞聚 (1308-TW) 以及華夏 (1305-TW) 都能受惠。
 
第三代半導體是未來趨勢，化學材料資金追捧，還是強勢股，持續看永光 (1711-TW)，中華化 (1727-TW)，光洋科 (1785-TW)，不過化學材料屬於題材性，實質上的獲利沒那麼快，操作上要偏短線一點。

航運：

航運基本面沒有問題，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)，萬海 (2615-TW)，陽明 (2609-TW)，以長榮為例，股價站穩 105 元才會正式止跌，展開反彈行情，想要了解更詳細的操作，建議看龍哥節目會更了解 (https://lihi1.com/UOB7n)。

電子：

新唐 (4919-TW)，MCU 產業面還是供不應求，股價大幅度回測之後，外資趁機撿便宜，過頸線壓力 139 元的話，才會有波段空間，建議先短打，大家每天可以鎖定龍哥的節目 (https://lihi1.com/UOB7n)。，會有詳細的分析。

龍哥 5 次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，累積獲利 + 200%，這是賺兩倍的概念，100 萬就變成 300 萬，夠漂亮吧。

下半年看半導體概念，手機以及車用，例如，iphone 發表新機，其他廠商也會發表新機，會帶動換機潮，手機相關個股可以注意，例如，宏捷科 (8086-TW)，是手機 PA 功率放大器，另外還切入第三代半導體碳化矽和氮化鎵材料，開始出貨，兩大成長引擎會帶動營收和獲利，技術面止跌，開始反彈。

聯電 (2303-TW)9 月營收創下歷史次高，未來展望佳，產能滿載，訂單看到明年底，拉回分批佈局，概念股漢磊 (3707-TW)，第三代半導體未來趨勢向上，投信籌碼穩定，止跌攻擊。

晶圓代工訂單滿，誰下單給晶圓代工？答案就是 IC 設計，基本上到年底的需求還是很滿，主流股地位不變，很多 IC 設計股都被錯殺，注意高速傳輸 IC 和矽智財 IP。

晶焱 (6411-TW)，龍哥從 160 元左右開始推薦，直接大公開要搶錢，後面大漲到 220 元以上，跟著操作簡單就可以大獲利；今天出現止跌訊號，籌碼穩定，有機會再次挑戰高點。

接下來多注意高速傳輸 IC 和矽智財 IP，未來什麼東西都要高速，像手機網路速度從 3G 到 4G 再到 5G，傳輸速度要從 USB2.0 到 USB3.0 再到 USB4.0，今年就是高速元年，一定要關注，像創惟 (6104-TW)，威鋒電子 (6756-TW)，祥碩 (5269-TW)，譜瑞 (4966-TW) 等等；矽智財 IP 的部分，後面很多公司的授權金都會越收越多，毛利率又高，獲利成長空間大，看看龍哥的矽智財之王－世芯 (3661-TW)，大盤在整理，但是上週世芯股價在創高，股價從 550 元漲到 928 元，大漲 68%，跟著龍哥領先市場佈局，就可以簡單享受獲利；其餘像創意 (3443-TW) 大漲創高，力旺 (3529-TW) 創高，M31(6643-TW)，智原 (3035-TW) 漲停，愛普 (6531-TW)，都可以持續關注。

ABF 載板，今年的需求甚至到明年的訂單都沒什麼問題，指標先看景碩 (3189-TW)，受到中國限電影響，短線上難免會影響到營收與獲利，但是景碩新產能要開出來，營收和獲利會持續增加，長線看法不變，股價震盪反而是重新上車的機會，今天股價又站回月線了，重回多方軌道；上游銅箔基板的部分，法人籌碼還是穩定，觀察聯茂 (6213-TW)。

車用：

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走，獲利就會很好。

電池就是未來的主流，美琪瑪 (4721-TW) 技術面偏弱，外資有趁機撿便宜，季線有多方力道，等待轉強，還可以注意康普 (4739-TW) 和聚和 (6509-TW)。其餘像導線架，連接線等等都可以關注，例如，順德 (2351-TW)，健和興 (3003-TW)，同欣電 (6271-TW)。

搶錢計畫持續搶錢，獵豹速度，籌碼穩定；第六檔 IP 鱷魚，兇猛大咬獲利，股價穩定準備創高；別忘記還有石虎，股價經過整理，後面上漲空間很大，不要錯過。

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