行情果真又在絕望中誕生 這類股要留意了

行情總在絕望中誕生！週二搶先預告會留下影線，週三提示週選擇權壓力壓回不怕，今日大漲，會意外嗎？重點始終不會是「過去如何準？」實戰操作永遠要知道「現在該如何作？」以及「未來怎麼看? 」

外資買超 236.32 億元，投信買超 9.02 億元，自營商買超 30.7 億元，今日會是一日行情嗎?# 永誠投顧徐照興分析師 表示！美股如預期 NASDAQ 率先黃金交叉，所以漲最兇，緊接者留意道瓊和費半的轉強點，當然啦，美股的開低走高，直接影響到台股的開盤，過去行情差時，美股漲，台股也漲不動，但今日卻能開高走高，主要原因就是日 KD 來到 20 軸，出現黃金交叉了，所以行情如預期大漲，所有預測文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/Cgd9AiJX6aI

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW)，築底不成反成頭，昨天回測後，今跟大盤同步反彈，很多人因為基本面好高點捨不得出，可好好利用反彈來到壓力區的過程調節

即便是今日指數大漲，只能先以「反彈」視之，主因加權指數週 KD 還是死亡交叉，代表沒有波段行情，要進場買股，還是要慎選有籌碼面，基本面的題材股，獲利的機會才會大。

而我們一直追蹤的 IP 矽智財：力旺 (3529-TW 又漲停)、智原 (3035-TW 又漲停)、創意 (3443-TW 又漲停)，世芯 (3661-TW 大漲)，而風力發電: 以世紀鋼 (9958-TW 整理後拉尾盤)，上緯投 (3708-TW 續大漲) 為指標 ，有機會帶動中鋼構 (2013-TW)，大亞 (1609-TW)，台船 (2208-TW) 後續效應可留意！再來就是市場較少討論的「農糧概念股」龍燈 (4141-TW) 又漲停、台肥 (1722-TW 高檔震盪) ，「鹼報價」+「散裝航運」概念股的東鹼 (1708-TW 還沒漲到)，這些個股震盪都可留意

再來就是近期投信買超較為積極的個股：亞聚 (1308-TW)、博智 (8155-TW)、偉詮電 (2436-TW)、華夏 (1305-TW)、健策 (3653-TW)、晶焱 (6411-TW)、紘康 (6457-TW)、朋程 (8255-TW)、漢磊 (3707-TW)、康普 (4739-TW)、揚明光 (3504-TW)，這些個股籌碼相對集中，會形成上漲的急先鋒。

今天行情大漲，相信大家可以開心了，而在上漲的過程，「續航力」就會格外重要，考驗的就是「選股能力」了

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的！如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險