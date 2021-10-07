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〈美股盤前要聞〉市場關注失業金數據 美股期貨回升

鉅亨網編譯凌郁涵
市場關注失業金數據 美股期貨回升(圖片：AFP)
市場關注失業金數據 美股期貨回升(圖片：AFP)
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特斯拉通用臉書舉債波音比特幣

美國今日將公布上週初領失業金人數。美國 10 年期公債殖利率來到 1.522%。美股期貨週四 (7 日) 回升，道瓊期貨漲 0.83%，標普 500 期貨漲 0.95%，那斯達克 100 期漲 1.20%。

1. 共和黨領袖提議舉債上限延期至 12 月

參議院少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 周三 (6 日) 提議，在民主黨年底前通過更長期的舉債解決方案前，同意暫時延長美國舉債上限，以避免美國債務違約和經濟危機。

在美國總統拜登與民主黨持續施壓之際，麥康奈爾表示：「為了保護美國人民免受民主黨近期造成的危機影響，我們將允許民主黨藉由正常程序，通過固定金額的緊急延長債務上限方案，讓政府能持續運作至 12 月。」

麥康奈爾補充說道，此舉將為民主黨時間緊迫的藉口提出方案，並給民主黨政府足夠的時間，透過預算調解程序通過單獨的舉債上限法案。

麥康奈爾的緩兵之計，可望短暫舒緩政府關門的壓力。財政部先前預估，用於避免政府關門的緊急現金將會在 10 月 18 日用鑿，兩黨政策中心 (BPC) 周三則預估最長可負擔至 11 月 2 日。

2. 通用汽車衝刺電動車 力拼 2030 年營收翻倍成長

通用汽車 (GM-US) 周三（6 日）宣布新的營收目標，計畫讓年營收在 2030 年翻倍為 2,800 億美元，並訂下 12% 至 14% 的營業利益率目標，全力朝全電動車轉型，力拚超車特斯拉 (TSLA-US)。

並實現業務多元化，不只是銷售汽車與卡車

通用汽車發言人表示，2,800 億美元的年營收目標是基於公司近年來約 1,400 億美元的滾動平均值得出。通用汽車去年營收接近 1,225 億美元，較 2019 年下降 10.8%，主因是疫情之初關閉工廠，去年營益率為 7.9%。

3. 外媒：臉書延遲新產品上市時程

外媒報導，最近負面消息不斷的美國臉書 Facebook(FB-US)，正把新產品投入市場的時程向後推遲。

根據《華爾街日報》6 日刊登的報導，消息人士透露，Facebook 近期正將新產品投入市場的時間延後。路透向 Facebook 求證，但截稿前沒有獲得回應。

Facebook 上星期已明確表示，該公司針對孩童用戶的照片分享 APP「Instagram Kids」的研發作業暫時喊停。美國國會議員和消費者團體都要求停止開發此服務，而且聲浪正在擴大。

4. 傳波音將推 777X 噴射貨機

彭博周三（6 日）引述知情人士消息報導，波音公司將在未來幾周推出 777X 噴射客機的「貨機版本」，並與卡達航空（Qatar Airways）和其他潛在買價進行深入談判，企圖與競爭對手空中巴士的貨機展開較量。

知情人士表示，除了卡達航空外，波音也在爭取聯邦快遞、德國漢莎航空（Lufthansa）、新加坡航空、德國郵政旗下 DHL 的青睞，波音這款新貨機可能會在下個月的杜拜航空展（Dubai Airshow）上亮相。

兩名知情人士說，儘管波音並未透露 777X 貨機的細節，不過貨機訂單的湧入將有助波音獲利。

5. 索羅斯也進場 比特幣漲 7% 突破 5.5 萬美元關卡

比特幣周三 (6 日) 再破 5.5 萬美元大關，飆升至 5 個月來高點，強勁動能和大盤走跌形成鮮明對比，因有消息指出，億萬富豪索羅斯 (George Soros) 旗下對沖基金也開始進場持有比特幣

索羅斯基金管理公司周三證實正在交易比特幣，該基金執行長 Dawn Fitzpatrick 表示：「我們擁有一些比特幣，但不是很多。」

比特幣周二因機構投資人進場情緒濃厚，剛突破 5 萬美元大關，周三進一步猛衝至 55499 美元。至截稿前，比特幣 24 小時內上漲 6.77% 至 54609 美元

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