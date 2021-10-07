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傳波音將推777X噴射貨機 與空中巴士展開激烈較量

鉅亨網編譯段智恆
傳波音將推777X噴射貨機 與空中巴士展開激烈較量(圖片：AFP)
傳波音將推777X噴射貨機 與空中巴士展開激烈較量(圖片：AFP)
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波音777X貨機空中巴士卡達航空

彭博周三（6 日）引述知情人士消息報導，波音公司將在未來幾周推出 777X 噴射客機的「貨機版本」，並與卡達航空（Qatar Airways）和其他潛在買價進行深入談判，企圖與競爭對手空中巴士的貨機展開較量。

知情人士表示，除了卡達航空外，波音也在爭取聯邦快遞、德國漢莎航空（Lufthansa）、新加坡航空、德國郵政旗下 DHL 的青睞，波音這款新貨機可能會在下個月的杜拜航空展（Dubai Airshow）上亮相。

卡達航空是目前波音 777 貨機的大客戶之一，且一直以來敦促波音與空中巴士研發符合 2028 年污染標準的飛機。另一位知情人士表示，卡達航空與波音達成的協議可能包括將原本訂購 60 架 777 客機中的一部份改為以貨機交付。

兩名知情人士說，儘管波音並未透露 777X 貨機的細節，不過貨機訂單的湧入將有助波音獲利。

波音四年來推出首款新貨機，加劇與空中巴士的競爭，空中巴士目前正在大力推銷 A350 貨機，試圖打破波音公司幾十年來在航空領域獲利豐厚業務的霸主地位。

對飛機製造商來說，在客機上市之前搶先銷售是不尋常的，因此波音的舉動不僅反映出低迷的旅遊市場困境，也反映出競爭對手空中巴士推出新貨機的強大威脅。

航空顧問公司 Teal Group 分析師 Richard Aboulafia 表示，空中巴士可能認為波音面對競爭已到無法應對的地步。

不過航空產業的大餅不只這兩家飛機製造商搶食，飛機租賃商與其他航空投資業者也在等待好時機，將舊大型客機改造成貨機。 根據 Cirium 數據分析來看，未來 5 至 10 年內至少會有 184 架改裝飛機進入市場。

截稿前，波音 (BA-US) 股價下跌 1.47%，每股暫報 221.13 美元

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