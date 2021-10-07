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極限壓迫後的強勁反彈，下一波行情要這樣佈局！

許豐祿分析師(永誠國際投顧)
極限壓迫後的強勁反彈，下一波行情要這樣佈局！(資料來源:shutterstock)
極限壓迫後的強勁反彈，下一波行情要這樣佈局！(資料來源:shutterstock)
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許豐祿永誠投顧IC設計半導體車電

國際股市強勁反彈帶動台股週四大漲，底部長紅帶量脫離 16248 頸線位置，第二隻腳確立。本波段自 9/28 起跌開始，外資 7 天連續賣超累計達 1403.03 億，還有自營商過去七日賣超 263.19 億，加上融資過去 7 天下降 154.06 億相當於賣超 385.15 億，強大的賣壓讓指數下跌一度超過 1100 點累計 920 點，所幸台股明燈投信連買六日累積 135.05 億，今日大盤跳空大漲市場再沒有下看 15000 點的論調，利空出盡但是反彈之路依舊充滿變數，留意投信未來操作上的加減碼位置，是控盤者的意志。

盤面最強的如週二文章說的車電 IC 設計、半導體等等，最重要的指標車電是漢磊 (3707-TW)、健策(3653-TW)、朋程(8255-TW)、康普(4739-TW)；IC 設計中的 IP 矽智財：力旺(3529-TW)、創意(3443-TW)、智原；利基型記憶體 IC 晶豪科；物聯網網通 IC 亞信(3169-TW)/ 九暘(8040-TW) 以及半導體晶圓代工的台積電以及聯電，逢低布局依然可以長線看好。

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