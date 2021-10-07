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臺慶科訂單看至年底 市況未見翻轉價格持穩

鉅亨網記者彭昱文 台北
左起為臺慶科董事長謝明諺及總經理謝明良。(鉅亨網資料照)
左起為臺慶科董事長謝明諺及總經理謝明良。(鉅亨網資料照)
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電感臺慶科被動元件

電感廠臺慶科 (3357-TW) 今 (7) 日召開法說會，總經理謝明良指出，第四季雖然有十一長假以及年底庫存盤點的影響，營收將呈現季節性修正，但供需市況及價格並沒有看到翻轉，目前整體訂單能見度約 2-2.5 個月，車用交期則更長。

謝明良表示，第四季各應用來看，車用狀況較佳，雖然市場有缺晶片的情況，但終端客戶購料能力較好，影響不大；網通需求也不錯，但受晶片短缺影響較大；電腦、顯示器等需求則較弱，僅少部分客戶表現較好。

各產品線能見度來看，謝明良表示，積層晶片電感及磁珠約 1.5 個月左右；繞線電感 2 個月；一體成型功率電感 2.5 個月；共模濾波器與網路變壓器也約 2.5 個月。

謝明良解釋，目前能見度與上半年 5 個月相比有落差，並不是供需翻轉，第一個原因是，第四季跟第三季旺季比起來，訂單進單速度本來就較慢；另一原因則是新產能陸續到位，使得交期跟之前相比沒有那麼長。

他指出，第四季價格估延續第三季的訂價策略，並持續針對毛利率不佳的訂單、客戶進行調漲；以個別月份營收表現來看，10 月有十一長假，營收將回落，11 月則可回到第三季月營收的水準，12 月則又有年底庫存盤因素。

至於中國限電，謝明良表示，9 月底昆山廠配合政策停工 4 天，雖然有影響但不大，泗洪則未受影響正常生產；目前也在泗水增加用電較高燒結、電鍍產能，以因應未來可能的不確定影響。

臺慶科在第三季完成第二階段擴產，目前各月產能來看，積層晶片電感及磁珠 20 億顆；繞線電感 1.85 億顆；一體成型功率電感 1 億顆；共模濾波器及網路變壓器近 4 億顆；臺慶科目前積層晶片電感及磁珠產能在全球排名前五、共模濾波器及網路變壓器則排名前二。

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