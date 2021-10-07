 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

聯強Q3營收衝上1018億元 創近一年新高 Q4將再走揚

鉅亨網記者沈筱禎 台北
聯強總裁杜書伍。(鉅亨網資料照)
聯強總裁杜書伍。(鉅亨網資料照)
Tag
聯強資通訊ic

聯強 (2347-TW) 受惠資通訊產品銷售動能延續，9 月營收 366.66 億元，月增 9.89%、年增 12.65%；第三季營收更突破千億元、達 1018.93 億元，寫近一年新高，預期第四季有望再創高。

聯強第三季營收 1018.93 億元，季增 5.52%、年增 13.69%；累計前 9 月營收 2851.13 億元，年增 21.7%。

聯強第三季各產品線方面，資訊商用業務在優化商務運作流程，強化系統串接，提供更即時、精準的市場訊息，使得原廠與客戶擴大合作，單季業績年增 27%，連三季創新高。

IC 元件業務雖然面臨市場供貨吃緊，但受惠扮演上下游供應鏈調節樞紐角色，出貨得以暢其流，帶動業績連兩季突破 300 億元大關，年增 29%；資訊家用業務中，電競、部分組件仍有雙位數成長，但筆電持續缺貨，加上去年宅經濟爆發墊高基期，年減 4%。

從銷售區域來看，中國受惠商用加值，以及消電 / 智慧裝置需求強勁，單祭成漲 19%、印尼更成長 24%；台灣則在資訊類銷售額創單季歷史新高，推升業績年增 36%。

展望後市，聯強表示，儘管面臨原物料吃緊、供應鏈供給不順以及價格上漲壓力等，銷售動能依然強勁，看好第四季為傳統出貨旺季，且 Windows 11、iPhone 新產品上市加持、各國政府逐漸解封帶動商用市場增溫，第四季業績有望再創新高。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
聯強2347
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow