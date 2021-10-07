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安達產二度違規賣保單被抓包 金管會祭600萬罰單與停售處分

鉅亨網記者郭幸宜 台北
金管會宣布對美聯保代、安達產險開罰。(鉅亨網資料照)
金管會宣布對美聯保代、安達產險開罰。(鉅亨網資料照)
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旅遊保險安達產險美聯保代金管會航空公司旅平險

保險業者未經許可不當銷售保單挨罰，金管會今 (7) 日宣布，對美聯保代與安達產險開罰，其中美聯保代遭罰 140 萬元，至於「累犯」安達產險不僅遭罰 600 萬元罰單，同時停止銷售旅遊綜合險、旅平險等類型商品 6 個月。

金管會保險局副局長林志憲說，美聯保代未經許可就辦理網路投保業務的保險代理人公司，並在 2019 年透過易遊網，提供消費者可在旅行社網站，以線上簽名、付款等方式投保。

林志憲指出，美聯保代的作法與網路投保相當，有辦理網路投保業務之實，其作法有違法令規範，並且影響市場秩序與消費者權益，因此處以 90 萬元罰鍰。

此外，保險局也發現，美聯保代的要保書有未經要保人、被保險人簽名，或是簽名不一致的情形，以及業務員報告書載明的被保險人姓名錯誤，與保險公司文件不同，顯示該公司並未落實審核要保文件，因此併處 50 萬元罰鍰。

至於安達產險則是在 2018 年 10 月期間與華信、虎航兩家航空公司合作，提供消費者可在航空公司網站直接購買旅平險等，但航空公司目前並非法規所允許的異業合作對象，安達產的作法明顯違反行銷通路適法性管理。

林志憲強調，保險業目前開放的異業合作對象並不包含與航空公司的合作，且安達產險曾在 2018 年 6 月 5 日與航空公司合作賣旅遊保單遭金管會開罰 120 萬，此次考量同一行為再犯、核保、招攬、內稽控等缺失，因此加重處罰，提高罰鍰至 600 萬元。

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