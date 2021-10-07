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少了繳稅助陣8月刷卡金額降至2512億元 國泰世華登雙冠王

鉅亨網記者郭幸宜 台北
根據金管會統計，8月刷卡金額共2512億元。(鉅亨網資料照)
根據金管會統計，8月刷卡金額共2512億元。(鉅亨網資料照)
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信用卡刷卡金額國泰世華中信銀

金管會今 (7) 日公布信用卡簽帳金額，8 月少了刷卡繳稅挹注，單月刷卡金額降至 2512 億元，雖較 7 月減少 842 億元，但仍高於去年單月平均 2500 億元；以個別銀行來說，國泰世華則擠下中信銀，搶下刷卡金額與新增發卡量的雙冠寶座。

金管會銀行局副局長林志吉表示，8 月刷卡金額低於 7 月，主要是刷卡繳稅墊高 7 月簽帳金額基期，但 8 月簽帳金額 2512 億元不僅高於去年單月平均 2500 億元，也比去年 8 月 2346 億元還多了 166 億元，並未出現衰退現象。

林志吉說，隨著疫情逐漸趨緩，民眾外出意願增加、店家實體店面營業，預期未來消費動能有望逐漸回溫。

根據金管會統計，今年前 8 月信用卡簽帳金額共 2 兆 225 億元，仍較去年同期小幅增加 2.41%。

以個別銀行來看，中信銀與國泰世華兩家銀行競爭激烈，其中國泰世華 8 月靠著簽帳 414.7 億元、新增發卡量 16.4 萬張，擠掉中信銀拿下雙冠寶座。

根據金管會統計，8 月簽帳金額前三名銀行分別是，國泰世華 414.7 億元、中信銀 377.8 億元居次，玉山銀行則以 372 億元緊追在後；新增發卡量部分，國泰世華以 16.4 萬張居冠，中信銀與台新銀分別以 8.4 萬張、5.3 萬張分居第二與第三。

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