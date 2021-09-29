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五倍券數位綁定翻倍增 銀行歸納三大要素奏效

鉅亨網記者郭幸宜 台北
五倍券數位綁定翻倍增 銀行歸納三大要素奏效。(圖：業者提供)
五倍券數位綁定翻倍增 銀行歸納三大要素奏效。(圖：業者提供)
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五倍券數位綁定銀行

五倍券數位綁定比重提升，截至 9 月 28 日已有超過 376 萬人綁定，比重較去年翻倍成長，兆豐銀行表示，五倍券的數位綁定大幅成長，主要可歸納三大因素，包括：消費習慣改變、銀行大幅加碼，以及可與紙本同享優惠。

根據統計，去年三倍券選擇數位綁定約 181 萬人的數位券、比例約 7.8%，但今年的五倍券截至 9 月 28 日累積已超過 376 萬人綁定，占比大幅提高至 16.3%，可望順利達成今年行政院訂下的 20% 目標。

兆豐銀行指出，今年因應本土疫情爆發，讓民眾對防疫規格的要求相對提升，以往習慣現金交易的民眾，為免病毒傳播風險，開始改用信用卡或行動支付，外加可同享卡片本身現金回饋，也讓大家逐漸習慣無現金支付的模式，如許多人習慣使用的 Line Pay、街口支付，就連台灣 Pay 的數位綁定也頗受市場歡迎。

兆豐銀行表示，當養成無接觸的交易模式後，數位振興券也較去年更能為大眾所接受，提升綁定意願。

其次，為提升數位綁定戶數，銀行也積極推出優惠成功吸引許多精打細算民眾爭相綁定數位，例如星展銀行加碼數位綁定回饋名額，從原先的 15000 名增加至 30000 名，兆豐銀行也加碼，提供信用卡新戶 10 月底前綁定數位振興券，新戶可額外獲得首刷禮 500 元，綁定兆豐台灣 pay 還能再拿滿額禮 300 元及消費 2% 回饋 100 元，總計 1700 元回饋，吸引不少人申辦。

第三，有別於去年多數店家僅提供紙本券優惠，讓領數位券民眾無法享有相同優惠外，今年也透過「數位標章」輕鬆解決，只要數位綁定後民眾就能取得數位標章，享有紙本券店家優惠。

另外，再加上經濟部數位加碼 400 萬份好食券、以及開放境內電商平台使用的諸多共伴效應，都讓今年數位振興券人氣大增。

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