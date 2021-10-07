〈技嘉法說〉全年營收上看1200億元 明年可望再優於今年

主板大廠技嘉 (2376-TW) 今 (7) 日召開法說會，由董事長葉培城親自主持，展望未來，葉培城表示，需求仍維持高檔，估第四季營運可維持第三季，全年營收可望達 1200 億元，他並看好明年主板、顯卡、伺服器、電競筆電等四大產品動能續強，營運再優於今年。

葉培城指出，目前供需來看，10、11 月可望延續 9 月動能，12 月則受傳統聖誕季、淡季影響，單月營收將小幅下滑，但整體第四季營運仍將維持第三季高檔水位。

從各產品線觀察，葉培城認為，主板、顯卡仍無法滿足客戶訂單，需求將一路延續到明年，明年在 CPU、上游料況改善下，出貨量估再優於今年水準，短期電源 IC、MOS、主動元件供應仍吃緊，但第四季可望逐步改善。

葉培城也補充，面對供應鏈缺料，技嘉有近 9 成產品為自主設計，因此在替換料、改設計上具備優勢，認為缺料問題對技嘉影響相對有限。

面對虛擬貨幣熱潮帶動挖礦商機，葉培城指出，技嘉顯卡主要鎖定電競市場，今年以來也同步受惠挖礦商機帶來超額利潤，依目前供給來看，包含電競與挖礦市場都無法滿足需求，對顯卡需求沒有悲觀理由。

營收比重方面，技嘉第三季顯卡營收占約 40%，主板、網通伺服器也各有 30%、20%，至於其他包含電競筆電則占約 1 成；技嘉也統計前三季主板出貨約達 900 萬片、顯卡則出貨約 320 萬片。

技嘉 9 月營收在板卡、網通產品出貨暢旺下，單月營收衝上 127.47 億元，月增 23.3%、年增 60.6%，再創歷史單月新高紀錄，第三季營收 313.05 億元，季減 1.5%、年增 36.1%，也改寫歷史次高紀錄，累計前三季營收達 914.55 億元、年增 49.6%。