〈觀察〉伺服器晶片兩強之爭延燒 台廠華擎、技嘉最受惠

英特爾 (INTC-US) 第二季財報雖優於預期，但伺服器晶片營收下滑 9%，凸顯競爭對手超微 (AMD-US) 來勢洶洶，英特爾更首度坦言感受龐大競爭壓力，市場預期，晶片雙雄之爭仍將延燒，不過受英特爾新一代晶片遞延推出，超微市占可望進一步擴大，屆時台廠華擎 (3515-TW)、技嘉 (2376-TW) 可望最受惠。

資料中心伺服器晶片過往均由英特爾拿下，但英特爾近年受 10 奈米等製程延誤影響，新品上市時程不斷遞延，除了 Ice Lake 遞延至今年第二季發表外，最新一代預期代號 Sapphire Rapids 的新伺服器 CPU，官方也預告將從今年底延至明年上半年才會量產，也讓對手超微藉由採用台積電 (2330-TW) 製程，趁隙搶市。

雖然英特爾目前在資料中心伺服器晶片上仍掌握約 9 成市占，但超微近年在效能、供貨上均較符合市場預期，也讓超微市占逐步從個位數逼近 1 成，安謀 (ARM) 市占則同樣落在個位數。

台伺服器 ODM 廠包含鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW)、神達 (3706-TW)、華擎、技嘉等，其中，前三者幾乎拿下美系四大客戶訂單，後兩者則是近年積極布局伺服器事業的廠商，產品架構多以超微為主，受惠近年超微市占提升，伺服器業務成長幅度最大。

隨著全球 5G、資料傳輸需求增加，對於資料中心伺服器需求也將同步看漲，但今年上半年台伺服器廠受英特爾新品遞延上市、缺料影響，營運動能相對放緩，下半年缺料狀況則仍嚴峻，但業者認為缺料狀況有機會較上半年緩解，加上旺季助推動能回溫，樂觀看待下半年營運將優於上半年。

展望未來，伺服器廠認為，短期營運面臨晶片、零組件吃緊影響，但中長期需求動能穩健，近年也配合客戶需求陸續導入測試超微架購的產品，至於對英特爾新伺服器 CPU 再延至明年發表，則認為影響有限。