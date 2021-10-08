【遠東商銀】美國就業數據前，美元持穩！

◆USD/JPY

日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥週四預計，消費者物價將因能源成本再攀升而轉為正值，更有強勁的外部需求及大規模財政及貨幣政策支持，經濟可能復甦，提供日圓支撐，美元兌日圓更追隨美國公債收益率下跌而走疲，但日本財務省公布 9 月末外匯儲備降至 14,093 億美元，並據 BOJ 在區域經濟季度報告中下調九個地區中五個地區評估，包括日本汽車巨頭豐田汽車公司所在地中部東海地區，為全球晶片和零件短缺造成損害擴大的跡象，另外評等機構惠譽稱，日本新領導人不大可能大幅改變政策方針，亦預計政府對 BOJ 貨幣政策策略的支持不會發生重大改變，而且日本 8 月領先指標跌 2.3 點至 101.8，同時指標亦降 2.9 點至 91.5，降幅為去年 5 月以來最大，令日圓承壓，美元兌日圓穩守 111.22 低點。

隨後日本新任財務大臣鈴木俊一對匯率快速波動發出警告，並據美國勞工部公布上周初請失業金人數降至 32.6 萬，降幅創三個月來最大，為美國聯邦準備理事會 (FED) 最早在 11 月開始縮減購買公債規模提供理據，提振美國公債收益率，而且 FED 數據顯示美國 8 月消費者信貸增加 143.8 億美元低於預期，但美國參議院朝著同意將財政部舉債限額提高 4,800 億美元及債務上限延長到 12 月 3 日，激勵美元兌日圓漲至 111.65 高點。今日市場焦點在美國就業數據，預估美元兌日圓支撐於 111.20-40，阻力於 112.00-20。

◆EUR/USD

國際能源價格飆漲，令澳洲作為能源淨出口國及全球主要液化天然氣 (LNG) 出口國而受益，而且澳洲十年期債券收益率升至四個月高點，昨日支撐澳幣，但數據顯示歐洲央行 (ECB) 過去兩個月購買歐元區四大國家公債的數量為這些國家發行的規模兩倍以上，而且德國 8 月工業產出較前月跌 4.0% 超過預期，拖累歐元兌美元受限於 1.1571 高點。

隨著 ECB 發布 9 月會議紀錄顯示決策者對通貨膨脹擔憂加深，辯論更大幅度削減資產購買規模，部分人士甚至認為市場已為結束緊急資產購買做準備，但 ECB 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛表示，通貨膨脹率一年內回到 2% 下方，而且 ECB 執委會委員埃爾德森稱 ECB 正密切關注能源價格上漲對通貨膨脹將產生的影響，但認為只是暫時現象，打壓歐元兌美元至 1.1546 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1560-80，支撐於 1.1500 附近。

◆GBP/USD

抵押貸款機構 Halifax 週四表示，英國 9 月房屋價格較前月跳漲 1.7% 及較上年同期漲幅加速至 7.4%，並據英國央行 (BOE) 調查，企業已提高未來一年的通貨膨脹預期至 3.5%，BOE 正密切關注近期物價上漲可能比預期還要久的跡象，支撐英鎊兌美元自 1.3569 低點走升。隨後 BOE 首席經濟學家皮爾稱，通貨膨脹最近跳升的幅度和持續時間都超過此前預期，預計未來幾年利率都保持相對較低，但全球風險情緒改善及英國升息的前景，推升英鎊兌美元至 1.3638 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3620-40，支撐於 1.3530-50。

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