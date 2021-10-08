台股止跌訊號已起？接下來關注焦點

文／理周教育學苑．方鈞

Q: 台股自 9 月 27 日至 10 月 5 日短短一周內修正了將近 1200 點，嚇壞不少投資人，特別是貨櫃三雄融資殺出，好在 10 月 5 日在塑化及鋼鐵類股領航下，指數破底翻紅，收在 16460 點，Ｋ線型態出現長下影線，止跌有望，接下來投資人要注意什麼？

A: 目前台股市場受到國際事件影響，很難有大表現，特別是美國與中國，只要風險危機沒有化解，投資人都該保守以對。

美國目前受債務上限所苦，在十月十八日前，債務上限沒有提升，極有可能美債違約，屆時對美國政府信譽及全球經濟將產生巨大衝擊，即使美國安然度過此次危機，但債務問題依舊存在，股市操作難度增加。

中國市場則受到恒大風波及中國限電影響，短期內難解，亞洲市場除了中國危機之外，另外，香港恆生指數表現依然弱勢，在美中雙重危機影響下，台股難以獨善其身。

觀察十月五日止跌訊號，領漲類股集中在鋼鐵及塑化，電子、金融族群表現一般，權重結構上明顯力道不足，加上當天成交量僅有三千二百多億元，顯示市場接盤意願不大，量能不出頂多維持不破低，上攻反轉機會不大。

整體來看，目前大盤上攻不易，必須等待年線扣抵支撐形成上攻力道，在此之前小型個股各自表現，操作難度高，提醒投資朋友切勿以外資或投信買超作為選股依據，以免成為主力倒貨目標。

多頭市場，選股容易，價差利潤空間也大，而盤整或是空頭市場，只會有零星個股表現，選擇投資工具應該聚焦在期貨、選擇權等差價商品，既然選股不易，那麼退一步看整體指數格局也是一個不錯的選擇。

簡單來說，目前台股是個淺碟市場，股價漲跌容易受到國際市場影響，全球兩大經濟體風暴未解除前，即使個股擁有絕佳題材，表現都有限，抄底時間還未到，反彈都是減碼，投資人還是保守以對。

來源：《理財周刊》1102 期

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