股市波動加劇 價值型標的受青睞

在中國限電危機及中國恆大的處理危機尚未解除、美國政府舉債上限仍未通過等不確定因素影響下，市場出現較大的波動，也讓短期資金開始出現挪移，年初以來大漲的中小型 ETF 大幅滑落，低波動以及金融股相關的 ETF 則是相對強勢，偏向價值型選股的藍籌 30ETF，近期在利空下則相對抗跌，顯示資金逐漸轉向投入基期較低的價值類股。

兆豐臺灣藍籌 30ETF 經理人周彥名表示，受到能源價格高漲、供給面成本因疫情打亂而大幅上升，讓通膨壓力增加，但美國、歐元區、英國及日本四大央行總裁在 9/29 會議中認為當前的物價急漲仍可能只是暫時現象，物價漲勢將在明年趨緩，降回央行的目標值，若看到更高的通膨，且對經濟有更大的影響時，央行會動用手上的工具，確保通膨維持在符合目標水準。

短期來說，通膨及升息的預期近期將會持續發酵，為市場帶來短期的不確定性，加上中國恆大後續發展及限電危機也持續牽動市場情緒，資金將有機會持續流入基期較低的價值型股票。藍籌 30 指數除了挑選市值較大、考量營運穩定的大型股外，也會側重業績成長與股利分配情形，精選出 30 檔績優藍籌股。臺灣藍籌 30ETF 精挑最好的 30 檔個股，涵蓋族群廣泛，省去選股困擾，建議可分批布局。

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